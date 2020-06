Partido que decidirá el futuro de LaLiga y el de Setién. Barcelona y Atlético de Madrid se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este martes 30 de junio por la jornada 33 de LaLiga Santander desde el estadio Camp Nou con la transmisión de las señales de SKY Sports, DIRECTV Sports, ESPN y Movistar. Sigue la transmisión y narración del compromiso con Lionel Messi y Luis Suárez desde las 3:00 p.m. (horario peruano) y 9:00 p.m. (horario local) por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com. Tras dejarse cuatro puntos en los últimos tres partidos y ceder el liderato al Real Madrid, los culés necesitan ganar si quieren mantener las aspiraciones de revalidar el título.

Aunque este lunes Quique Setién negó que hubiera mala sintonía entre el cuerpo técnico y la plantilla, lo cierto es que las aguas bajan revueltas en la entidad azulgrana.

Crisis azulgrana

Tras el empate ante el Celta (2-2), Luis Suárez responsabilizó al entrenador de los malos resultados fuera de casa, y minutos antes, en una pausa del choque en Vigo, un airado Leo Messi no quiso atender a las indicaciones que el segundo de Setién, Eder Sarabía, intentaba hacerle una y otra vez desde la banda.

El equipo no gana ni tampoco convence con su juego, sobre todo en las segundas partes. Y las sensaciones no son buenas. No parece, por tanto, un buen momento para jugarse LaLiga ante uno de los rivales más incómodos del campeonato.

Para recibir al conjunto rojiblanco, Setién recupera al centrocampista Sergio Busquets, que no pudo jugar ante el Celta por sanción, y al defensa Sergi Roberto, que se ha perdido los últimos tres compromisos de su equipo por una fisura intercostal. Ambos podrían ser titulares en detrimento de Riqui Puig y Nelson Semedo, respectivamente.

El momento ‘colchonero'

Para el Atlético es el mejor momento de la temporada... Y el peor rival de Simeone. Al optimismo de sus cuatro triunfos consecutivos, de una reacción contundente frente a las dudas con las que se marchó al parón por la covid-19 y de una tercera posición hoy indiscutible, porque incluso tiene el margen de error de aquí hasta el final del curso hasta de una derrota que le otorga su distancia de cuatro puntos respecto al Sevilla, cuarto, contrapone unos precedentes en el Camp Nou que alientan casi todo lo contrario.

Invicto en sus últimos doce choques de competición oficial, de los que ganó ocho y empató cuatro (no pierde desde el 1-0 con el Real Madrid del 1 de febrero); vencedor por primera vez en toda la temporada de dos partidos seguidos como visitante (en todo el tramo anterior sólo había ganado tres de sus 14 salidas ligueras) y con 13 de los 15 puntos desde la reanudación del torneo, el Atlético vislumbra el presente y el futuro con determinación, con el objetivo prioritario encauzado, a la espera de la final a ocho de la Champions, que despierta su mayor ambición. EFE

Barcelona vs Atlético de Madrid: alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Riqui Puig; Messi, Luis Suárez y Griezmann.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Antonio Moya, Lodi; Vitolo, Saúl, Thomas, Carrasco; Marcos Llorente y Diego Costa.

