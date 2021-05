La caída ante Granada significó un duro golpe para el Barcelona, que desperdició la ocasión de llegar a la cima de LaLiga. Pese al tropiezo, el entrenador Ronald Koeman, en la víspera al duelo ante Valencia, dejó en claro que no pierde la ilusión y aspira ganar “los últimos cinco partidos” que restan para ser campeón.

“(El encuentro) es crucial para nosotros, pero creo que lo mismo existe para el Atlético de Madrid esta tarde, para el Madrid esta noche y depende de los resultados para el Sevilla el lunes. Para nosotros después de una derrota lo importante es ganar”, dijo Koeman en rueda de prensa.

El neerlandés confió en las opciones de sus hombres, que tras perder contra el Granada no dependen de sí mismos, porque el español “es un campeonato fuerte en el que hay muy buenos equipos”, como demuestra que a falta de cinco jornadas haya “cuatro equipos luchando para ganar la liga que están en tres puntos entre ellos”.

“Si no estás bien, si no estás metido, si faltan cosas, se paga caro. Es lo bonito de esta temporada. No hay ningún equipo superior a los demás, son momentos de partidos en los que hay opciones para ganar”, consideró.

El técnico espera en Valencia “un partido complicado” en el que el Barcelona tenga “mucho balón”, aunque incidió también en la necesidad de “tener efectividad” y de “estar defensivamente mejor”.

“Hemos hablado, hay que estar más concentrados, hay que cerrar más espacio entre los cinco cuando defendemos. Es verdad que hay que mejorar”, reconoció.

Koeman no podrá sentarse en el banquillo este domingo, sancionado con dos partidos por decirle “vaya personaje” al cuarto árbitro, un castigo “muy exagerado”.

“Por decir ‘vaya personaje’ te dan dos partidos. Bueno, si insultas de verdad creo que te dan 20 partidos. Creo que es muy exagerado y por eso vamos a recurrir”, apuntó.

Con información de EFE.





