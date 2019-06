El Madrid no anunció a Hazard y Pedrerol es 'víctima' de los memes: ¿cumplirá su promesa? [FOTOS]

¿Cumplirá su palabra? El fichaje de Eden Hazard al Real Madrid tiene ansiosos no solo a los hinchas 'blancos', también a la prensa española, como Josep Pedrerol. El periodista español aseguró que el belga sería anunciado el jueves como nuevo refuerzo de la 'Casa Blanca' y hasta lanzó una advertencia.

Pedrerol afirmó que si no se concreta la oficialización del mediocampista belga el jueves, renunciaba a 'Jugones'.



" Si hoy no se anuncia el fichaje de Hazard por el Madrid, mañana no presento Jugones", indicó en vivo el periodista que conduce el programa de lunes a viernes por la mañana.

Y finalmente el Real Madrid no emitió ningún comunicado respecto a Eden Hazard, por lo que en España hay gran morbo para conocer si el periodista cumplirá o no su palabra. Mientras tanto, Pedrerol es 'víctima' de los memes.

