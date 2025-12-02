Penal fallado de Robert Lewandowski en el Barcelona vs Atlético de Madrid | Video: DSports
En el encuentro vital de la jornada 19 de La Liga entre Barcelona y Atlético de Madrid, el empate en el marcador marcaba un momento de alta tensión. Cerca del minuto 35, el delantero estrella Robert Lewandowski tuvo en sus pies la ocasión ideal para romper la paridad y adelantar a los culés en el Camp Nou, tras la concesión de un penal. Bajo una intensa presión, el atacante polaco se dispuso a ejecutar el tiro. El ariete lanzó el balón con fuerza desmedida, enviándolo “por las nubes” y muy por encima del travesaño en un error tan inusual como espectacular para un artillero de su nivel. Con este, suma su segundo penal errado de forma consecutiva.

