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¡Lamine Yamal falló un penal clave! Era el descuento del Barcelona vs. Villarreal
Después de empezar perdiendo por 2-0 ante el Villarreal en menos de 10′, el Barcelona apretó el pie en el acelerador y salió con todo en busca del descuento en el Spotify Camp Nou. En una de esas incursiones dentro del área, Tani Oluwaseyi derribó a Lamine Yamal dentro del área y el árbitro Alejandro Hernández, tras apoyarse en el monitor del VAR, sancionó la pena máxima a favor de los locales. Todo estaba dado para el descuento, sin embargo, el propio Lamine no estuvo fino desde los 12 pasos: ajustó demasiado su remate al palo izquierdo del portero Péter Gulácsi y envió el balón la saque de portería. De esta manera, los de Hansi Flick no lograron acercarse al 2-0 del ‘Submarino Amarillo’.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.