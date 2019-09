¿Para eso? Brutal jugada de Take Kubo para penal que su compañero termina errando [VIDEO]

Era el jugador más esperado y sobre los 64 minutos, Gaizka Garitano decidió mandarlo al campo. Takefusa Kubo ingresó al encuentro entre el Mallorca y el Athletic Club Bilbao en el Estadio de Son Moix y, tras una gran jugada, provocó un penal, pero su compañero Prats terminó fallando.

La afición esperó al jugador de 18 años que le pertenece al Real Madrid. Sus primeros duelos con el cuadro rojinegro fueron muy buenos y también la rompió en los amistosos con Japón. Y 'Take' no defraudó: entró, provocó el penal que pudo ser el que rompa el cero en este duelo que abre la cuarta jornada de la Liga Santander, pero no pudo ser así.

Brutal jugada de Take Kubo para penal que su compañero termina errando

RESUMEN DEL ENCUENTRO

Un encuentro con pocas situaciones claras de gol que terminó repartiendo los puntos para ambas escuadras en el inicio de la cuarta fecha de la Liga Santander. Los dirigidos por Gaizka Garitano fueron los más incisivos de cara al arco rival, pero no pudieron encontrar la llave de gol y el encuentro terminó empatado a cero.

Con este resultado, Athletic Club Bilbao sumó 8 puntos y se ubica en segundo lugar, a uno del Atlético de Madrid con puntaje perfecto y que jugará este sábado ante la Real Sociedad. Por su parte, Mallorca llegó a los cuatro puntos y sube al decimocuarto lugar con dos derrotas y un triunfo en el debut.

