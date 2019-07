¡La decisión está tomada! Pogba no va más en el United y Real Madrid lo espera con los brazos abiertos

Se escuchan pasos. El agente de Paul Pogba , Mino Raiola, dio a conocer este viernes que el volante el francés no quiere seguir más en el Manchester United, en medio de los rumores que lo vinculan con el Real Madrid. De esta forma, se confirmaría el deseo del jugador de cambiar de aires de cara a la próxima temporada.

"Todos los miembros del club, desde el gerente hasta el propietario, conocen los deseos de Paul. Todos saben la voluntad de Paul de salir. Estamos en el proceso de eso. Todos saben cuáles son los sentimientos de Paul", dijo Mino Raiola en una entrevista con el diario 'The Times', respecto al futuro cercano de su representado. Los madridistas saltan de alegría.



🔴⚫️ Mino Raiola, agente de @paulpogba, anuncia en @thetimes que el @ManUtd ya sabe que quiere hacer Pogba



💥 “Todos en el club, desde el entrenador al propietario, conocen el deseo de Paul. Todos sabemos que tiene la intención de salir, estamos trabajando en ello” pic.twitter.com/PJu8AciupU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 5 de julio de 2019

Recordemos que a pedido de Zinedine Zidane, la interna del cuadro 'blanco' empezó a trabajar en distintas formas para abordar el fichaje del campeón del mundo. No obstante, las negociaciones no fueron fáciles. El United pedía un mínima de 170 millones de euros, mientras que en el Madrid solo estaban dispuestos a abonar la suma de 120 'palos'. Esto llevó a que el trato no progresara, y hasta se habló de la posibilidad de que la Juventus intentara 'repatriar' a Pogba.



Recordemos que Pogba, de 26 años, llegó a Old Trafford en verano de 2016 por unos 100 millones de euros. En las tres temporadas vividas en el norte de Inglaterra, el galo ha marcado 24 goles en 92 partidos. Su nombre ha estado fuertemente vinculado al Real Madrid y a la Juventus desde la apertura del mercado de fichajes para la temporada 2019-20. ¿Qué le deparará el futuro?

► Ni Griezmann ni Neymar: el 'bombazo' que el Barza trabaja a escondidas para ser el suplente de Luis Súarez



► La 'operación Pogba' en su etapa final: United cede y le pide tiempo al Real Madrid antes de ficharlo



► La promoción que ilusiona a los culés: Neymar ‘aparece’ en gira de Barcelona



► No cuestan nada: 15 figuras que acabaron contrato y pueden llegar gratis a otro club [FOTOS]