Este sábado 2 de noviembre, Real Madrid y Valencia se iban a enfrentar en el Estadio de Mestalla, por la fecha 12 de LaLiga de España. Sin embargo, el partido se vio obligado a ser aplazado por un motivo de fuerza mayor: las devastadoras secuelas de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) sobre la región de Levante. Las lluvias torrenciales, las peores registradas en el país europeo, provocaron la destrucción de una parte de la ciudad y la muerte de más de 200 personas. Las autoridades de la liga española no tuvieron otra opción que anunciar la postergación del compromiso.

Según informan los medios europeos, en Castellón (región de Valencia) continúan las lluvias y las autoridades están luchando para tratar de controlar la situación. Se ha pedido a las personas que no salgan de sus casas. España está viviendo días de luto. Y tras la petición del ‘Murciélago’ y de LaLiga, la jueza de la Competición de la RFEF decidió aplazar el duelo contra la ‘Casa Blanca’.

La Real Federación de Fútbol de España también postergó el Villareal vs. Rayo Vallecano, por la Primera División, y partidos de la Copa del Rey como Parla Escuela vs. Valencia y Pontevedra vs. Levante. “Se anuncia el aplazamiento de los encuentros previstos para este fin de semana en la Comunidad Valenciana en competiciones profesionales y no profesionales, tanto en fútbol 11 como en fútbol sala”, comunicó.

Cabe mencionar que el partido entre Real Madrid y Valencia es importante para ambos conjuntos. En el caso de los ‘blancos’, están en la segunda posición de LaLiga y tienen un calendario apretado en los próximos meses. El ‘Murciélago’, por su lado, se ubica en la última casilla de la tabla y necesita urgentemente empezar a escalar puestos. Eso sí, los dos estuvieron de acuerdo en que se suspenda por la tragedia.

¿Cuándo se jugaría el Real Madrid vs. Valencia?

El escenario para el Real Madrid no es tan sencillo porque tiene un calendario bastante exigente en las próximas semanas y meses. Por lo saturada que está la temporada, es probable que el encuentro ante Valencia recién se juegue en mayo del próximo año. Recordemos que el equipo de Carlo Ancelotti tiene compromisos por LaLiga, la Copa del Rey y la UEFA Champions League.

Si el conjunto madridista sigue avanzando en la Champions y ambos clubes superan las etapas de la Copa del Rey, la realidad es que el calendario será muy apretado. Eso sí, por ejemplo, si Real Madrid acaba entre los 8 primeros de la fase de liga de la Champions, clasificaría a octavos de final de forma directa y estaría liberado de jugar el torneo internacional en la segunda y tercera semana febrero.

Si no se puede jugar en estas fechas, el encuentro tendría que esperar hasta mayo, entre las jornadas 37 y 38, lo que puede tener una repercusión importante en el desenlace final de LaLiga. En estos momentos, las autoridades continúan evaluando y señalaron que próximamente se anunciará una fecha determinada para la realización del partido. Eso sí, hoy en día no es lo prioritario porque el foco está puesto en la tragedia que sucedió en la ciudad.

Comunicado del Real Madrid

A través de un comunicado oficial, Real Madrid señaló que realizó una donación para ayudar a las personas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones. “La Fundación Real Madrid y la Cruz Roja han lanzado hoy una campaña de recaudación de fondos destinada a apoyar a los afectados por el temporal. El Real Madrid ha decidido apoyar esta campaña con la donación de un millón de euros para ayudar a las numerosas familias que se encuentran en una situación crítica y necesitan toda nuestra ayuda y solidaridad”, destacó la ‘Casa Blanca’.





