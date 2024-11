La selección de Chile viene pasando un mal momento en las Eliminatorias 2026 y en los últimos días se generó una gran expectativa por su próxima convocatoria para los partidos ante la Selección Peruana y Venezuela. Y es que se hablaba mucho de la vuelta de jugadores como Arturo Vidal y Alexis Sánchez, pero finalmente no fueron considerados por el técnico Ricardo Gareca. Actualmente, la Roja ocupa el último lugar de la tabla con solo cinco puntos, a uno de Perú y a cinco de Venezuela, por lo que estos encuentros serán cruciales para mantener sus esperanzas de al menos alcanzar el repechaje.

El primer partido que disputará Chile será en Lima el 15 de noviembre ante Perú, seguido del segundo encuentro el 19 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago frente a Venezuela. Ante los malos resultados en su proceso, Gareca se enfrenta a una gran presión y con cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo y su metodología de trabajo, especialmente tras una prolongada estadía en Argentina en lugar de seguir en vivo la definición del Torneo Nacional, según relata la prensa de ese país.

Para armar esta lista, Gareca tuvo que lidiar con importantes bajas en su plantilla, como la de Víctor Dávila, una pieza clave que se fracturó el peroné y estará fuera varias semanas. Aunque no consideró a Charles Aránguiz y Arturo Vidal para esta fecha, el primero había mostrado disposición para unirse al equipo, mientras que destaca el regreso de Alexander Aravena tras sus buenas actuaciones con Gremio.

Una de las grandes novedades en la convocatoria es el retorno de Felipe Mora, quien ha tenido una destacada temporada en Portland Timbers, anotando 14 goles en 30 partidos. Su última aparición con la selección fue el 7 de octubre de 2021, en un partido contra Perú, donde jugó los últimos 45 minutos. Su inclusión se da para revitalizar el ataque chileno en estos encuentros.

Estos son los convocados de Ricardo Gareca

Arqueros: Brayan Cortes, Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes

Brayan Cortes, Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales

Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales Volantes: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Vicente Pizarro, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés, Luciano Cabral

Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Vicente Pizarro, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés, Luciano Cabral Delanteros: Darío Osorio, Alexander Aravena, Maximiliano Guerrero, Lucas Cepeda, Eduardo Vargas Gonzalo Tapia y Felipe Mora

Los convocados de Chile para enfrentar a la Selección Peruana. (Foto: @LaRoja)





Las ausencias de Chile para enfrentar a Perú

En los días previos a la convocatoria, surgieron dudas sobre la inclusión de varios jugadores con lesiones complicadas. Alexis Sánchez, quien aún no ha debutado con Udinese, viajó a Barcelona para tratarse con el traumatólogo Ramón Cugat por una lesión en el gemelo, pero no logró estar listo para los partidos. Por su parte, Marcelino Núñez también tuvo problemas en los isquiotibiales que lo dejaron fuera de los partidos contra Brasil y Colombia, aunque ya se encuentra en condiciones de jugar, Gareca decidió no incluirlo en la lista.

El técnico también tuvo que tomar decisiones complicadas en relación a Carlos Palacios, quien pidió dejar la concentración tras la derrota ante Brasil, generando polémica y tensión entre la ANFP y Colo Colo. Finalmente, no fue convocado, al igual que otros jugadores como Thomas Galdames, Matías Zaldivia y César Pérez, quienes tampoco aparecen en la nómina pese a haber participado recientemente.





¿Cuándo juegan Perú vs. Chile por Eliminatorias?

Perú y Chile se enfrentarán en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’, ya que ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.





