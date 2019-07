Llegó el día: sigue la presentación EN VIVO de Griezmann como nuevo jugador del Barcelona | TRANSMISIÓN AQUÍ

Griezmann en Barcelona VIVO ONLINE | EN DIRECTO la presentación oficial del francés desde el Camp Nou. La ceremonia iniciará a las 11:00 a.m. (horario peruano) y será transmitida en la web oficial del FC Barcelona, así como por Barça TV.

Antoine Griezmann se ha convertido en el refuerzo que todos los fanáticos del Barcelona esperaban para afrontar la nueva campaña en el ‘Viejo Continente’. El atacante llega procedente del Atlético de Madrid.

“Es un nuevo reto, tengo nuevos objetivos y quiero lograr cosas importantes. Ojalá pueda hacerlo lo mejor posible y dar una buena imagen”, expresó ex delantero de la Real Sociedad al canal de los azulgranas

“Quiero ganarlo todo, los objetivos del club son también los míos y ojalá pueda conseguirlos aquí. El Barcelona es un gran club y quiero ayudar a hacerlo más grande todavía. Tenía ganas de venir aquí y mi familia me seguía, estamos todos muy contentos y con muchas ganas”, prometió.

Griezmann, al igual que todos los jugadores del primer equipo de Barcelona, ha pasado por los exámenes médicos este domingo, día que inicia oficialmente la pretemporada del conjunto ganador de la Liga Santander 2018-19.

El día del futbolista galo continuará con la firma de contrato (un acto privado). Luego realizará una sesión fotográfica en la Platea de la Tribuna del Camp Nou. Finalmente será presentado ante todos los fanáticos y conversará con los medios de prensa.

Presentación de Antoine Griezmann en Barcelona: horarios de la ceremonia

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.



