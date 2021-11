El Paris Saint-Germain tiene una de las mejores plantillas en la Champions League 2021-22. Sin embargo, existe la sensación de que sus estrellas no terminan de alinearse en una buena idea de juego y el PSG podría no alcanzar a coronarse en Europa esta temporada. No solo lo piensan hinchas y prensa especializada, también opina lo mismo el argentino Lionel Messi, que en la previa del encuentro ante el Manchester City, en Etihad Stadium, ha hablado largo y tendido de las expectativas de su equipo en la Liga de Campeones y de otros clubes que aparecen en el bolo de los favoritos.

En entrevista con el diario español Marca, Messi reconoció que el PSG es uno de los candidatos a llevarse la Champions League de esta temporada. Sin embargo, para el rosarino, el cuadro galo todavía no ha alcanzado un nivel óptimo que lo convierte en el aspirante definitivo al título.

“Todo el mundo dice que somos los grandes favoritos y no voy a negar que somos uno de los candidatos por nombre, pero todavía nos hacen falta cosas para ser un equipo fuerte de verdad. Tenemos que acabar de consolidarnos como equipo y tenemos la ventaja de contar con grandísimos jugadores para conseguirlo”, dijo el crack del PSG.

“Pero no somos los únicos, hay otros grandes equipos que son candidatos. La Champions es una competición muy difícil, eso hace que sea tan linda y especial. Allí están los mejores equipos y cada vez es más complicada. Sí, somos uno de los favoritos, pero no los únicos”, agregó el astro argentino.

De otro lado, el ‘30′ del Paris Saint-Germain dio a conocer una lista de clubes favoritos a quedarse con la Champions League. Entre los mencionados no figura el FC Barcelona, equipo que para el de Rosario se encuentra en fase de reconstrucción.

“Hoy por hoy, el Liverpool está muy bien, ha vuelto a ser el Liverpool que ganó la Champions. Luego están el City, Bayern, Madrid, Atlético... Hay muchos equipos que pueden luchar por esta Champions que es una de las más igualadas y competitiva de los últimos años porque hay varios equipos que pueden optar a ganarla”, afirmó Messi.

“El Barcelona atraviesa una etapa de reconstrucción con un equipo en el que hay muchos jugadores jóvenes. Hoy por hoy creo que hay mejores equipos que el Barcelona, pero, aunque ahora den esa impresión, eso no quiere decir que más tarde no puedan llegar a pelear porque hay que tener en cuenta la llegada de Xavi, las ilusiones renovadas y el poder recuperar a algunos jugadores que ahora no tienen. Pueden seguir creciendo y peleando”, añadió sobre el cuadro azulgrana.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR