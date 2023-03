En el Real Madrid no solo piensan en la llegada de Kylian Mbappé de cara al mercado de fichajes de verano 2023. Si bien se trata de uno de los mejores jugadores del mundo, no es el único crack que le quita el sueño a Florentino Pérez. En la agenda del presidente del cuadro blanco también se encuentra Jude Bellingham, aunque en estos momentos no está tan seguro de su contratación ya que el volante inglés de 19 años podría seguir una temporada más en el Borussia Dortmund o terminar firmando por el Liverpool, otro de sus grandes pretendientes.

Según ESPN, semejante situación ha hecho que el Madrid explore otras opciones en el mercado. Si se frustra la llegada de Bellingham, en Valdebebas apostarían por la llegada de Bernardo Silva, el crack del Manchester City que, si bien es mayor, tiene la misma calidad que Jude para brillar en el mediocampo. Sin embargo, no sería barato.

Al alto costo de la ficha del portugués hay que agregar que se trata de un jugador muy importante en la pizarra de Josep Guardiola. El entrenador del Manchester City no se imagina verlo partir y ya quedó demostrado el año pasado, cuando Silva estuvo en los planes del FC Barcelona y quisieron llevárselo al Spotify Camp Nou.

Siempre según la citada fuente, el Madrid ya tuvo en su agenda a Silva hace unas temporadas. Cuando era jugador del AS Mónaco, Florentino quiso llevarlo a LaLiga, pero el City logró convencer a los franceses de venderlo con 50 millones de euros sobre la mesa.

Las estadísticas demuestran que, en lo que va de la temporada, Silva lleva un total de 1327 minutos disputados en 19 fechas de la Premier. En lo que respecta a la Champions, el luso ha jugado todos los partidos de la fase de grupos, lo que hace un total de 278 minutos.

Bernardo Silva, en la mira del Real Madrid.





¿Qué fichajes hizo el Real Madrid para 2022-23?





Real Madrid sumó dos fichajes oficiales para el presente curso. El primero es Antonio Rüdiger, quien llegó desde el Chelsea como jugador libre. El alemán ha firmado contrato hasta el 2026 y ganará 10 millones de euros por año. Jugaría de central, desplazando a Alaba a la banda.

Otro jugador que reforzó al Madrid para esta campaña es Aurélien Tchouaméni. Por 80 millones de euros, más otros 20 en variables, el francés llegó desde el AS Mónaco para convertirse en el reemplazante de Casemiro, quien terminó en el Manchester United de la Premier League.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR