Con LaLiga Santander en el bolsillo y la temporada prácticamente en sus horas finales, el FC Barcelona tiene un solo objetivo de aquí hasta que se abra el mercado de fichajes: vender. Los culés saben que necesitan recibir ingresos económicos para cumplir con los estándares del Fair Play Financiero y no caer en desbalances pensando en algún posible fichaje. Por ello, según informan en España, habrían llegado a la conclusión de que Raphinha es el futbolista idóneo para esta medida.

El diario SPORT cuenta este lunes que, si bien el delantero brasileño no estaba en la lista de transferibles, finalmente comprendieron que su juventud y desequilibrio podría ser muy atractivo para muchos clubes. De esta manera, conscientes de que tiene algunos pretendientes espeando en la cola, empezarán con las tratativas lo más pronto posible.

El también atacante de la Selección de Brasil estaría de acuerdo con esta postura del Barça y su entorno más cercano habría visto con buenos ojos un posible retorno a la Premier League, competición en la que ya ha rendido y cuenta con algunos equipos interesados por tenerlo en sus filas.

Y es que la cifra que podrían ingresar por Raphinha no es nada despreciable: 80 millones de euros. De momento, es el futbolista que más dinero podría generarle al FC Barcelona y están dispuesto a aprovecharlo. Aunque por ahora no han recibido una propuesta formal, están seguros de que no tardará en suceder a pocas semanas de que culmine la temperatura.

“El Barça no tenía al brasileño como una de sus prioridades de salida este verano, pero ya tienen claro que será el futbolista por quien más se puede ingresar. El club blaugrana escuchará ofertas de alrededor de 80 millones de euros y tiene pinta de que van a llegar”, señala el citado medio.

Raphinha lleva 10 goles y 11 asistencias con el FC Barcelona. (Foto: AFP)

Chelsea y Newcastle a la expectativa

El FC Barcelona quiere que antes del 30 de junio ya puedan tener todo definido respecto a los futbolistas que saldrán en el mercado y servirán como palanca económica. A pesar de que un principio Raphinha no estaba muy convencido en salir, especialmente porque sentía que podía dar un poco más después de su primera temporada en el club, logró convencerse de que era lo mejor para su carrera deportiva.

SPORT señala que el Barça está al tanto de que el Chelsea y el Newcastle United están interesados en contar con el brasileño. Los directivos catalanes están a la espera de que dichos clubes ingleses tomen la iniciativa y pongan los primeros billetes sobre la mesa. Debido a que durante su paso por el Leeds United rindió, los ‘Blues’ y las ‘Urracas’ son conscientes del jugador al que están observando.

“La idea del área deportiva era intentar cerrar uno o dos traspasos millonarios antes del 30 de junio para ingresar y rebajar masa salarial. En un principio, el futbolista era reacio a salir, pero en las últimas semanas ha cambiado de opinión y los acontecimientos se están precipitando. Hay dos clubs, Chelsea y Newcastle, que quieren abrir negociaciones formales de forma inmediata”, añade el medio español.

Los números de Raphinha en el Barcelona

El FC Barcelona fichó a Raphinha por 58 millones de euros proveniente del Leeds United y, pese a que en un principio le costó adaptarse al estilo de juego que propone Xavi Hernández, alcanzó a sumar números regulares –aunque para algunos muy poco convincentes–: diez goles y once asistencias en cuarenta y cinco compromisos disputados.





