Solo una palabra describe la temporada del París Saint Germain: desastrosa. El club parisino no solo quedó eliminado de la Champions League de manera categórica en manos del Bayern Múnich, sino también de la Copa de Francia ante el Olympique de Marsella, lo cual lo llevará a conformarse con solo ganar –si es que no pasa nada catastrófico– la Ligue 1. Por ello, conscientes de que tienen que cambiar muchas cosas para el curso que viene, están ideando todo para reestructurar su proyecto deportivo y, según informan desde Francia, ya iniciaron las negociaciones para que José Mourinho sea su nuevo director técnico.

El diario RMC Sports adelantó este lunes que los directivos del PSG ya tienen decidido prescindir de Christophe Galtier, debido a que no ha cumplido las expectativas que tenían en él el día que lo ficharon. Así, pues, Luis Campos, consejero deportivo de la institución, estaría moviendo sus contactos e influencias para que ‘Mou’ sea el encargado de tomar el timón del equipo.

Campos sabe que llegar a Mourinho no es muy sencillo, por lo que primero empezaría las tratativas con su representante, Jorge Mendes. Según el citado diario francés, el dirigente considera que ese es el camino correcto para negociar con el entrenador portugués y así pronto haya humo blanco en el Parque de los Príncipes.

Eso sí, el PSG sabe que no solo Mendes está en el camino del exentrenador del Real Madrid, sino también la AS Roma. ‘The Special One’ tiene contrato con los italianos hasta el 2024, lo que llevaría a que los franceses tengan que pagar una indemnización si desean contar con sus servicios. Está claro que el dinero no sería un problema, pero sí la decisión que tomen ‘Mou’ y la ‘Loba’.

Actualmente Mourinho está enfocado en las semifinales de la Europa League con el Bayer Leverkusen y su única preocupación ahora es volver a hacer feliz a todo el pueblo romano, tal como pasó la temporada pasada cuando ganaron la Conference League. De volver a levantar un título continental con la AS Roma, el PSG tendría el camino libre para convencerlo de unirse a su barco.

José Mourinho tiene contrato con la AS Roma hasta el 2024. (Foto: Getty Images)

Primero la Ligue 1

Un punto que RMC Sports deja en claro, es que Luis Campos y Nasser Al-Khelaifi no apresurarán las conversaciones con José Mourinho hasta que no ganen oficialmente la Ligue 1. La realidad es una y no la pueden ocultar: se han complicado tanto a lo largo de esta campaña, que no quieren una nueva sorpresa que le termine dando el título liguero al Lens, segundo en la tabla de posiciones con 72 puntos, seis menos que ellos. Con cuatro fechas por jugarse y doce unidades en disputa, todo puede pasar.





