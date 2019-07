¡'Mazazo' a Vinicius Junior! Real Madrid define plantilla y 'sacrifica' a los brasileños

Real Madrid cumple el octavo día de entrenamiento en Canadá, a la par de los últimos ajustes que hacen en la cúpula madridista para definir lo que será la plantilla 2019-20. Dentro de los lineamientos que exige LaLiga, Florentino Pérez y Zidane ha decidido 'sacrificar' a Vinicius Junior y Rodrygo , dos de los jugadores que más expectativa generan para el curso que viene.

Sucede que, con el fin de evitar llenar fichas dentro de la plantilla y dejar espacios para posibles nuevas incorporaciones, el Real Madrid inscribirá a las dos perlas brasileñas en el Castilla, equipo que estará bajo las órdenes de Raúl González. La idea es que entrenen con el primer equipo, pero pertenezcan -en temas burocráticos- en la filial.

El artículo 226 del Reglamento de la Competición estipula que "el futbolista podrá retornar al club de origen siempre que no haya sido alineado en más de diez encuentros, de manera alterna o sucesiva, en cualesquiera de las competiciones oficiales que participe", por lo que si Vinicius cumple los 10 encuentros con el primer equipo, ya no podría regresar al Castilla. Para eso, ya trabajan en la cúpula y que dicho estatus no complique la labor tanto del técnico como el jugador.

Por su parte, Rodrygo, al ser categoría 2001, puede jugar en el primer equipo y aún así regresar al Castilla habiendo cumplido los diez encuentros, por lo que el reglamento no se adhiere a su situación y no complica al equipo que dirige Zidane.

El jugador que sí tendrá que esperar su oportunidad es Takefusa Kubo. Él sí será inscrito en el Juvenil A, bajo las órdenes da Dani Poyatos, con el fin también de liberar fichas en el Castilla. Eso sí, su participación se dará más en el filial que en el juvenil, para que se foguee con el equipo de Raúl González y así Zidane pueda tenerlo en cuenta.

► Cristiano y Messi con la familia: las mejores fotos de las vacaciones de los futbolistas [FOTOS]



► Denle la Champions de una vez: el inigualable XI que tendría Barça con la vuelta de Neymar... ¿Y Messi? [FOTOS]



► ¿Perdió su ADN? Barcelona, de ganar títulos gracias a su cantera a buscarlos (¿sin éxito?) con fichajes millonarios



► El mismo 'Plan Vinicius' pero versión japonesa: la fórmula del Real Madrid para hacer debutar a Take Kubo