Luis Figo vivió el peor momento de su carrera futbolística el sábado 23 de noviembre de 2002. El entonces jugador del Real Madrid volvió al Camp Nou por segunda vez como jugador ‘merengue’ y a parte de recibir botellazos y las pifias de 120 mil personas que alcanzaron los 110 decibeles, el portugués recibió una cabeza de chancho por parte de los hinchas del Barcelona.

Se jugaba el segundo tiempo de el ‘clásico’ cuando el luso se dispuso a ejecutar un tiro de esquina. El córner más largo y difícil de la historia. Las botellas empezaron a llover sobre él y se vio forzado a retirar una por una. Cuando se disponía a patear, el ’10′ de los ‘merengues’ tuvo que parar para retirar más objetos que llovían de las gradas.

"Debo ser uno de los primeros deportistas que tuvieron que jugar un partido con ciento veinte mil personas en contra. Me preocupaba que algún loco pudiera perder la cabeza" explicó luego de unos años Figo. "el ruido era ensordecedor" dijo el ex Real Madrid y Barcelona. Medios españoles comprobaron que las pifias alcanzaron los 110 decibelios.

El portugués pudo ejecutar el córner que casi acabó en un gol olímpico, cuando Bonano la despejó por encima de su arco. Una vez más, el ex ‘culé’ tuvo que ir a ejecutar el tiro de esquina, pero desde el otro lado. El portugués no pudo patearlo debido a todos los objetos que cayeron sobre él. Los 68 metros más largos de su vida. Puyol reclamó a la afición su actuar, pero ellos siguieron lanzando botellas y demás. Incluso, una botella de vidrio. El árbitro, Medina Cantalejo, detuvo el partido por 15 minutos. Se encontró un objeto insólito: una cabeza de cerdo.

"Yo no la había visto. Si no, me habría comido un poco. Un aperitivo", dijo Luis Figo. "No se te puede pasar por la cabeza que alguien pueda meter en el estadio una cabeza de cerdo o una botella de whisky…", reflexionaba. "Esto no es deporte… Entiendo lo que es la rivalidad y lo que está más allá de la rivalidad" comentó posteriormente.

El luso ejecutó el tiro de esquina resguardado por la policía, pero el partido acabó 0-0. Si bien no hubo mucha acción de jugadas y ataques, sin duda hubo mucha por parte de los hinchas y las gradas. El partido no se recordó por lo emocionante del juego, sino por la cabeza de chancho que recibió el ex futbolista por parte de la hinchada 'azulgrana'. Los 'culés' fueron sancionados con cuatro mil euros.

Luis Figo recordó su paso del Barcelona al Real Madrid, considerado como una de las grandes traiciones en el fútbol. (Foto: AFP)

Su llegada al Real Madrid

Luis Figo fue presentado en Real Madrid el 24 de julio de 2000 procedente del Barcelona por 60 millones de dólares. El entonces capitán de la selección de Portugal se convirtió en el primer fichaje de Florentino Pérez y la era de los ‘Galácticos’.

"Tomé la decisión justa al cambiar Barcelona por Madrid porque sentí que los dirigentes no me reconocían como me merecía" explicó el portugués. En aquel entonces, Joan Gaspart era el presidente del 'Barça' que tuvo que aceptar los 60 millones de dólares que pagó la 'Casa Blanca' por su cláusula de rescisión. Se convirtió en el fichaje más caro del mundo del fútbol.

Sin embargo, según la prensa española, Figo se fue al Real Madrid por plata, "La estrella portuguesa ingresó en su cuenta 500 millones de pesetas comprometiéndose a dejar el Barcelona y vestir la camiseta blanca si Pérez lograba la presidencia. La jugada del portugués tenía la posibilidad de salirle 'gratis total', ya que nadie daba como ganador a Florentino" publicó el periodista Emilio Rozas. Sin embargo, todo salió mal para el portugués pues el joven empresario español salió presidente – sorpresa para muchos ya que Lorenzo Sanz era el favorito – y Figo se vio obligado a firmar con los 'blancos' ya que no quiso pagar la penalización del contrato (5 millones de pesetas) y los 'azulgrana', tampoco lo ayudaron.