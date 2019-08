Brahim las ve negras: el gigante italiano al que Real Madrid lo cedería para que gane minutos

Brahim Díaz llegó al Real Madrid en el mercado de fichajes 2019 de invierno con la ilusión de ganarse un puesto en el equipo blanco. Sin embargo, han pasado los meses desde su arribo desde el Manchester City y el joven volante no ve continuidad. Más allá de las 'chispazos' de buen juego en lo que minutos que ha tenido, el malagueño no cuenta para Zinedine Zidane.



Es por esa razón que no se descarta su salida del Real Madrid antes del fin del mercado de verano. De hecho, según la 'Cadena Cope', a la oficina de Florentino Pérez ya han llegado propuestas por la cesión de Brahim y una de ellas es nada menos que la del AC Milan.

El equipo de la Serie A de Italia que dirige Marco Giampaolo intenta reforzar la volante y Brahim Díaz aparece como una opción interesante. A diferencia del Real Madrid, en el club de la Lombardía le prometen los minutos de juego que con Zidane no va a tener ante el 'overbooking' de jugadores en esa posición.

¿Por qué Brahim?

Antes del interés por Brahim, el AC Milan tenía en agenda a Correa del Atlético de Madrid. Sin embargo, el equipo de Simeone desestimó la salida del argentino ya que no cuenta con un recambio de peso en la banca. Tras descartarse la llegada de James, los rojiblancos han tenido que quedarse con su '10'.



Además de Brahim, otra salida en la que Real Madrid trabaja antes del fin del mercado de fichajes es Keylor Navas. El acuerdo entre el portero 'tico' y el PSG es total y el confirmación oficial debería llegar en las próximas horas.

