En las oficinas del Fútbol Club Barcelona se suspira durante las 24 horas por la vuelta de Lionel Messi. Es el gran anhelo de Joan Laporta y su junta directiva ver al argentino jugar nuevamente en Cataluña. Sin embargo, mientras los altos mandos intentan convencer a LaLiga de aprobar el plan de viabilidad para concretar el regreso del rosarino, otros jugadores se meten entre los palos para reforzar la plantilla azulgrana en la próxima temporada, máxime si se trata de una ganga en el mercado de fichajes. Ese es el caso del delantero belga Yannick Ferreira Carrasco (29 años).

Según el diario AS, en Les Corts no han dejado de pensar en la llegada del futbolista del Atlético de Madrid para la siguiente temporada. Si bien tiene contrato con los ‘Colchoneros’ hasta junio de 2024, el jugador y su actual club estarían de acuerdo con un cambio de aires pensando en el 2023-24.

Para el Atlético de Madrid, la salida de Carrasco no puede costar menos de 20 millones de euros. Ese es el precio que ha fijado, según AS, el presidente Enrique Cerezo. No obstante, el aún director deportivo del Barcelona, Mateu Alemany, espera conseguir el pase del jugador por la mitad de lo que piden en el Metropolitano.

Para los ‘chiefs’ del Barcelona, el también exjugador del AS Mónaco sería el recambio ideal de Ansu Fati y Ferran Torres, dos elementos que se encuentran en el escaparate azulgrana para el mercado de verano. De hecho, la llegada del belga ya tendría el visto bueno del entrenador Xavi Hernández.





Le abre las puertas para que llegue al Barcelona





Consultado sobre los rumores que colocan a Yannick Ferreira Carrasco en la órbita del Barcelona, Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, no dudó en calificar el interés azulgrana como ”una gran oportunidad” para el belga. No tendría problemas en abrirle las puertas del Cívitas Metropolitano.

“Es una gran oportunidad para él, yo siempre quiero que los buenos jugadores se queden, pero si se va le agradeceré el tiempo que ha estado aquí”, ha asegurado el entrenador argentino en una entrevista con la Cadena Cope el jueves último.





Yannick Ferreira Carrasco, en la mira del Barcelona. (Foto: EFE)





¿Cuáles fueron las bajas del Barcelona para el 2022-23?





Luego de consultar con la dirección técnica liderada por Xavi Hernández, de cara a la presente temporada, el FC Barcelona decidió prescindir de los servicios de hasta 11 jugadores: Coutinho, Trincao, Puig, Mingueza, Neto, Wagué, Manaj, Alves, Nico. Lenglet y Collado.

De los mencionados futbolistas, solo Philippe Coutinho y Francisco Trincao dejaron ganancias en las arcas del Barcelona: 20 y tres millones de euros, respectivamente. Mientras que Nico, Lenglet y Collado fueron cedidos por toda la temporada.









