Carlo Ancelotti empieza a planificar la siguiente y, seguramente, última aventura en su carrera como entrenador. Tras una gloriosa segunda etapa al mando del Real Madrid, el técnico italiano se alista para tomar las riendas de la selección de Brasil. Sin embargo, antes de cruzar el charco, ‘Carletto’ quiere dejar todo saneado en el equipo de la capital española. Es por ese motivo que ya ha lanzado frente a los altos mandos del club más campeón de Europa el nombre del preparador que debe sucederlo en el banquillo. Y no sería otro que Xabi Alonso.

Según ha revelado este martes el periodista Eduardo Inda en El Chiringuito, Ancelotti ya ha comunicado al presidente Florentino Pérez que no va a extender su contrato con el Real Madrid más allá de junio de 2024 y de paso recomendó al entrenador del Bayer Leverkusen como su reemplazante.

“Ancelotti le ha recomendado para el Real Madrid cuando le han preguntado. A Carletto queda un año de contrato y vamos a ver si lo cumple. La recomendación es una persona que ha sido jugador del Real Madrid, que está triunfado fuera de España y que cae muy bien en la cúpula del Real Madrid, no sólo como entrenador y ex jugador, sino por la imagen. Me refiero, obviamente, a Xabi Alonso”, desveló.

“Ancelotti no va a seguir más allá del 2024 y si las cosas no van bien podrá caer antes del 30 de junio. Si el Villarreal no obra el milagro en el último minuto, permitiendo al Madrid quedar segundo, a lo mejor no seguía”, agregó el periodista español en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol.

Con contrato en el Leverkusen hasta el 30 de junio del próximo año, a los merengues solo les quedaría negociar una salida anticipada con pago de cláusula de rescisión.





Alonso, el favorito de la lista





Más allá de la recomendación de Ancelotti, el exjugador del Real Madrid es el deseo de Florentino Pérez para ocupar el banquillo desde hace un tiempo. El español es de la casa y ha comenzado a destacar como técnico, siendo uno de los mejor valorados en Europa por su gran temporada con el Bayer Leverkusen.

Alonso realizó esta campaña un llamativo debut en la élite con el club de las aspirinas. Llegó en octubre con el equipo en zona de descenso. En apenas unos meses, logró posicionarlo entre los diez primeros de la Bundesliga y firmó la continuidad del club en Europa League, llegando hasta las semifinales del torneo.





Xabi Alonso, en la mira del Real Madrid para el banquillo. (@fcbayern)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR