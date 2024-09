Vinícius Júnior es una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial y candidato al Balón de Oro 2024, pero hoy atraviesa un momento complicado en su carrera. Tras un inicio de temporada irregular, marcado por críticas hacia su rendimiento tanto en el Real Madrid (lleva un gol en cuatro partidos de LaLiga) como en la selección brasileña (no marcó en la última fecha doble), la presión sobre el delantero ha ido en aumento. Sin embargo, su entrenador en el conjunto merengue, Carlo Ancelotti, salió al frente a defenderlo, subrayando que, aunque no está en su mejor versión, sigue siendo una pieza clave para el equipo.

Para el DT, el problema radica en factores externos, como la falta de pretemporada y no en el compromiso del jugador, quien sigue entregando todo en el campo. El técnico italiano pidió paciencia y apoyo de los aficionados madridistas, convencido de que Vinícius volverá pronto a su nivel habitual en la presente temporada con el conjunto madridista.

En la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Ancelotti reconoció abiertamente que el brasileño no ha estado tan decisivo como en campañas anteriores, pero destacó su contribución en momentos importantes. “Es verdad que no ha marcado como de costumbre, pero no tenemos prisa. El equipo está funcionando y Vinícius sigue siendo importante”, afirmó el técnico.

El italiano también hizo hincapié en la actitud del jugador, asegurando que su profesionalismo y ética de trabajo nunca han estado en duda. “La última preocupación que tengo es el estado de Vinícius. Siempre trabaja bien y da todo lo que puede. Es solo cuestión de tiempo que alcance su mejor versión”, reiteró Ancelotti.





Vinícius Junior y el rumor de Arabia Saudita





Uno de los rumores que ha rondado en torno al brasileño es una supuesta oferta multimillonaria desde Arabia Saudí, lo que, según algunos, podría estar afectando su concentración y rendimiento en el campo. Sin embargo, ‘Carletto’ desestimó por completo esta posibilidad, dejando claro que no ha habido conversaciones al respecto.

Según el entrenador italiano, Vinícius sigue enfocado en su carrera. “A Vinícius le gusta tanto jugar al fútbol que cualquier cosa externa no va a cambiar su enfoque. Él sabe que su misión es jugar al fútbol, y lo sigue haciendo con pasión”, señaló el DT.





Vinícius Junior y las críticas en Brasil





El bajo rendimiento de Vinícius con la selección brasileña en los últimos compromisos también ha generado controversia. No obstante, Ancelotti se mostró firme en su análisis, defendiendo que el problema de Brasil es colectivo y no individual. “No es que Vinícius juegue bien en el Madrid y mal en Brasil, es un problema general. El equipo está teniendo dificultades para encontrar su mejor versión, pero eso no es culpa de un solo jugador”, explicó al respecto.

Finalmente, concluyó su defensa enfatizando el papel crucial que Vinícius ha tenido en los éxitos recientes del Real Madrid, recordando que el brasileño fue fundamental en la conquista de dos Champions League. “Podemos estar de acuerdo en que ahora no está en su mejor versión, pero eso no nos hace olvidar lo que ha hecho por nosotros. Si no está al cien por cien, debemos darle mucho cariño aquí en el Real Madrid”.

Vinícius Júnior no marcó en la última fecha doble con Brasil. (Foto: Brasil)

