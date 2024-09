Luego de la grave lesión de su arquero, Carlos Lampe, quien sufrió la ruptura total del tendón de Aquiles durante el partido entre las selecciones de Bolivia y Chile, correspondiente a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026, el club Bolívar recibirá una compensación económica de parte de la FIFA. Es preciso señalar que la recuperación del futbolista está prevista para alrededor de siete meses, por lo que no volverá a los terrenos de juego hasta el próximo año.

La FIFA cuenta con un programa especial de protección para futbolistas y clubes en caso de lesiones graves que requieran una inactividad superior a 28 días. Este programa, conocido como el Programa de Protección de Jugadores, entra en acción cada vez que un jugador se une a sus selecciones para disputar partidos oficiales o amistosos. Aunque esta compensación económica es significativa, los clubes a menudo enfrentan dificultades debido a la baja de jugadores clave, temiendo siempre los efectos del ‘Virus FIFA’ durante los parones por partidos internacionales.

En el caso de Carlos Lampe, la FIFA proporcionará una indemnización que se aproxima al salario del futbolista. Sin embargo, el Programa de Protección de Jugadores no cubre bonos o primas adicionales que el jugador pudiera recibir. La compensación económica se basa en el salario fijo del futbolista, asegurando que el club pueda cumplir con sus obligaciones salariales mientras Lampe se recupera.

El reglamento de la FIFA establece un límite máximo de 7.5 millones de euros como compensación para clubes afectados por lesiones graves. Esta cifra se distribuye durante el período de 365 días de baja del jugador. Este monto máximo está diseñado para jugadores con altos salarios, generalmente en clubes europeos que manejan contratos millonarios.

En consecuencia, la FIFA coordinará con Bolívar para gestionar el resarcimiento económico correspondiente. Esto permitirá al club cumplir con el salario del arquero durante su recuperación, ayudando a mitigar el impacto financiero de la lesión en el equipo.

¿Qué dijo Carlos Lampe tras su lesión y el gol de Vargas?

Carlos Lampe conversó recientemente con el diario Olé de Argentina sobre la jugada en la que se lesionó y que terminó con un gol chileno. En la conversación, el arquero comentó: “Si es un compañero mío (hubiese sido Eduardo Vargas), prefiero que la tire afuera porque no corresponde la jugada”, lo cual dejó claro que no estaba conforme con lo sucedido. Sin embargo, matizó su comentario, afirmando: “No le reprocho nada porque imagínate que no haga el gol... iba a tener muchas críticas. Ellos sentían la presión del partido, por más que no haya estado a full el estadio, se sentía la presión, por los resultados anteriores”.

También agregó: “Yo sé que él se dio cuenta que me había pasado algo grave. Yo estoy por dar un pase, me caigo y levanto la mano, es notorio. Un jugador sabe cuándo un colega se lesiona grave dentro de la cancha. Y yo sabía que me rompí el tendón de Aquiles”.

Finalmente, el arquero lanzó otro “palo” a Vargas: “Vargas no me llamó ni me envió un mensaje. Pero tampoco es que él me haya lesionado, me lo hice solo. Sucedió tal cual como lo vieron”.





