Cuando a finales de enero se anunció la contratación de Ricardo Gareca como director técnico de la Selección de Chile, en el país sureño se generó cierta ilusión por lo que podía hacer el argentino con un plantel diezmado a raíz del desgaste de su generación dorada, y qué medidas tomaría para mejorar radicalmente lo que hasta ese entonces había conseguido Eduardo Berizzo, quien renunció al cargo tras la fecha 5 de las Eliminatorias 2026. Si bien el comienzo fue muy alentador, la respuesta de su equipo en partidos oficiales no ha estado a la altura de las expectativas y la reciente derrota por 2-1 a manos de Bolivia en Santiago fue un duro golpe para su proceso.

En líneas generales, el primer balance de esta etapa del ‘Tigre’ en la ‘Roja’ termina siendo negativo. Todo comenzó con una victoria por 3-0 sobre Albania, una derrota por 3-2 ante Francia y un triunfo por 3-0 sobre Paraguay, encuentros amistosos que, al margen de los resultados, sugirieron cosas positivas en cuanto al funcionamiento del equipo y la idea futbolística que el nacido en Tapiales quería implantar. No obstante, cuando se esperaba que todo esto se confirmara en los partidos por los puntos, la Copa América 2024 fue un traspié difícil de asimilar y que trajo consigo los primeros cuestionamientos hacia el argentino.

Además de quedar fuera en fase de grupos, Chile no fue capaz de anotar un solo gol en todo el torneo y evidenció un peso ofensivo muy por debajo de lo que se requiere para competir al máximo nivel. La vieja guardia, liderada por Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, no fue suficiente para que el conjunto sureño concretase las situaciones que generaba. Por más que defensivamente hubo una relativa solidez con Paulo Díaz e Igor Lichnovsky, el mínimo error ante Argentina en la segunda fecha los condenó a una derrota por 1-0 que a la larga pesó en su eliminación.

Chile todavía no suma un solo triunfo en partidos oficiales al mando de Ricardo Gareca. (Foto: Selección Chilena)

Con el antecedente de lo sucedido en la Copa América, Chile afrontó el reinicio de las Eliminatorias 2026 con una complicada visita al Estadio Más Monumental para enfrentar a la ‘Albiceleste’, que llegaba como vigente bicampeona continental. Por más que hasta cierto punto el cuadro de Ricardo Gareca compitió en el trámite –con un remate al palo de Matías Catalán a los 45′+1–, el poderío argentino apretó el acelerador en la etapa complementaria y los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala condenaron a la ‘Roja’ a un 3-0 más que contundente.

Con un equipo acumulando cuatro partidos oficiales sin ganar y sin marcar un solo tanto, ¿qué resultado podía agravar aún más la situación? Bolivia visitó Santiago con todo en su contra, pues era una plaza donde no ganaba desde 1994 e incluso llevaba 31 años sin vencer en condición de visitante en un proceso clasificatorio, cuando derrotaron por 7-1 a Venezuela en las Eliminatorias para el Mundial 1994. Con todo eso, Chile tuvo una presentación muy pobre y cayó por 2-1 en casa, permitiendo el resurgir de la ‘Verde’ y complicando sus propias chances de trepar en la tabla de posiciones.

La próxima fecha doble de octubre será complicadísima para los chilenos, ya que recibirán a Brasil y luego viajarán a Barranquilla para enfrentar a Colombia, donde además deberán reconstruir su zaga titular ante las suspensiones de Matías Catalán y Paulo Díaz. Las expectativas de sumar algún punto son mínimas, por lo que cualquier resultado catastrófico podría poner en tela de juicio la continuidad de Ricardo Gareca. Con cinco puntos en ocho jornadas disputadas, a cuatro unidades de la zona que da el único cupo al repechaje, no todo está perdido para los pupilos del ‘Flaco’. Sin embargo, el tiempo apremia y cada vez hay menos tela por cortar.

La derrota ante Bolivia fue un duro golpe para Chile. (Foto: Selección Chilena)

El porvenir de Gareca en la ‘Roja’

Para descifrar el futuro que podría tener Ricardo Gareca en la Selección de Chile a raíz de los últimos resultados en las Eliminatorias 2026, Depor conversó con Diego Osorio, periodista y relator de Radio Bio Bio, quien consideró que por estos días se vive un clima de muchas dudas alrededor de la ‘Roja’, considerando que los compromisos que se avecinan serán ante rivales difíciles. “Está en una nebulosa su futuro (el de Ricardo Gareca), porque además con los dos partidos tremendos que se vienen para la selección en octubre, nadie se puede aventurar a decir lo que pueda pasar con él tras esos encuentros”, sostuvo.

Asimismo, Osorio hizo énfasis en la seguridad que no hay en la portería y la falta de gol que tiene el equipo. “Gareca manifestó que conocía muy poco a Brayan Cortés, que es el portero que pide todo el pueblo, el portero que pide toda la prensa. Sin embargo, Gabriel Arias está por encima de él en la consideración de Ricardo. El otro punto importante es la falta de gol, porque no nos olvidemos que en la Copa América no marcó un solo gol y recién contra Bolivia llegó el primer gol oficial, que en vista de todos fue un regalo por el famoso tema del fair play. Por lo tanto, hay dos grandes problemas en su estructura, en su columna vertebral: la del portero y la de la falta de gol”, afirmó.

Por otro lado, en referencia a las críticas de Arturo Vidal sobre el presente de Chile, Diego Osorio fue contundente al opinar sobre la generación dorada que tanto pide el ‘Rey’. “Ahora es muy fácil criticar a Gareca, sin resultado, sin gol, sin nada. Entonces, lo que él (Vidal) manifiesta es un juego que no se ve de Chile, pero parece que los futbolistas no tuvieran la culpa de nada, y él cree que la solución es llamar a toda una generación dorada que, si se me permite el término, está acabada, física y futbolísticamente acabada. ¿Esa es la salvación para Gareca? Para mí no lo es. ¿Gareca lo va a llamar después de estas críticas? Sería un paso atrás para él, en sus convicciones”, remarcó.

Ricardo Gareca firmó por Chile hasta el final de las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)

Este diario también dialogó con Samuel Ferreiro, periodista de Las Últimas Noticias y conductor del programa Siempre Pasa Algo, quien resumió el proceso de Ricardo Gareca como paso veloz de la ilusión a la desazón. “El proceso de Gareca comenzó con cierta ilusión acá en Chile, considerando lo que había hecho en Perú. Viendo las realidades, eran muy parecidas y la gente estaba muy entusiasmada. Luego en la Copa América, pese a la eliminación, hubo cosas positivas como la consolidación de una línea defensiva de donde se podía construir algo hacia adelante. Pero ya con las Eliminatorias, esa defensa que parecía sólida no tuvo el mismo nivel. Además, en ataque el gol recién se dio con ese polémico tanto de Vargas ante Bolivia. Esto nos deja un panorama en donde parece que se la acaba el crédito a Gareca”, comentó.

Respecto al plantel que tiene Chile sin las viejas glorias, Ferreiro sostuvo que esa no es una excusa para que Gareca no pueda darle un funcionamiento claro a su equipo. “Dio un golpe bastante importante cuando asumió y cortó a varios de la generación dorada, algo que en su momento se aplaudió acá. Por otro lado, en cuanto a resultados, tampoco es que se haya visto algún cambio. Cuando apostó por algunos jóvenes, se notaba que todavía no estaban fogueados como para incidir en el juego o al menos estar a un nivel cercano a los de la generación dorada. No es que Chile tenga mucha materia prima, él está atado de manos. Ahora, ese es el mismo problema que han tenido sus predecesores, por lo que no tiene que ser una excusa ante los malos resultados”, acotó.

Para Alfredo Martínez, periodista de larga experiencia en medios como La Nación, El Mercurio, Publimetro y Las Últimas Noticias, el fútbol chileno está pasando por un problema que va más allá de la selección adulta. “El mal presente de Chile en el fútbol sudamericano es una hecatombe global: desde el 2013 que la ‘Roja’ no va a un Mundial Sub-20 y así es complejo generar un recambio de quienes fueron los mejores jugadores de la historia junto a los seleccionados de 1962 (terceros del mundo). El fútbol joven chileno viene mal porque la inversión es baja, no existe la competitividad y el torneo local no genera jugadores que atraigan a clubes europeos”, argumentó.

Finalmente, Martínez ve muy poco probable que se corte de golpe el proceso de Ricardo Gareca, sobre todo por las grandes complicaciones económicas que generaría en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). “Veo muy difícil que Gareca se mueva del banco de Chile a menos que él quiera dar un paso al costado y lo digo desde el punto de vista crítico en que se encuentra la ANFP para interrumpir su contrato. Él firmó hasta el final de las Eliminatorias por una cifra cercana a los tres millones de dólares por año. Su despido sería un desperdicio de dinero considerando que la Asociación perdió hace unos meses un juicio ante la señal de televisión del torneo nacional por 36 millones de dólares”, puntualizó.

Arturo Vida fue uno de los jugadores borrados por Ricardo Gareca de la recordada generación dorada de Chile. (Foto: Getty Images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR