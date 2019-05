¡Es casi oficial! Ancelotti vuelve a Real Madrid para pescar un fichaje de 30 millones para el Napoli

Real Madrid ya tiene decidido qué hacer con los jugadores que no contarán para Zidane en la próxima temporada. Uno de ellos es Theo Hernández , el jugador que volverá a Valdebebas después de su cesión en la Real Sociedad, pero no para quedarse, sino para que lo vendan definitivamente.



De acuerdo al diario español 'AS', el hermano de Lucas no tiene espacio en el siguiente proyecto de Zidane, quien prefiere la vuelta de Achraf para ser el reemplazante de Marcelo. Es por eso que Florentino Pérez quiere hacer caja con la venta de Theo y el Napoli figura como el gran interesado.

De hecho, habría sido el mismísimo Carlo Ancelotti quien habría llamado a Theo Hernández para ofrecerle ser un indiscutible en su Napoli. El club celeste quiere pelear con la Juventus de igual a igual el título y necesita de los servicios de un lateral como el del jugador de 21 años. Su llegada se daría por 30 millones de euros.

Theo Hernández ha ganado la Champions con Real Madrid. (Foto: Getty Images) Theo Hernández ha ganado la Champions con Real Madrid. (Foto: Getty Images)

"El entrenador, a pesar de las dificultades de los últimos meses, debido a su edad (en octubre cumplirá 22 años) confía mucho en el talento del futbolista: los partenopei podrían vender a Mario Rui en las próximas semanas y necesitan un refuerzo en la banda izquierda, que solo se quedaría con un Ghoulam aún lejos de su mejor condición", publica 'AS'.

La citada fuente apunta que si bien el Napoli tiene ventaja en el fichaje de Theo Hernández, no es el único interesado en sus servicios. "Los azzurri no son los únicos interesados en sus servicios: Theo tiene otras novias en Serie A, LaLiga, Premier y entre varios conjuntos de Bundesliga", agrega 'AS'.

