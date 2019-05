Lautaro Martínez, la esperanza de Argentina: biografía, equipos, títulos, goles y estadísticas | PERFIL

El papelón de la selección de Argentina en el Mundial de Rusia dejó una importante conclusión: renovación. Aunque no tiene muchas opciones de seguir en el banquillo de la Albiceleste después de la Copa América, Lionel Scaloni ya trabaja de cara al futuro. Nombres hay muchos, pero no cabe duda que el de Lautaro Martínez está en los primeros lugares de la lista.



El joven delantero lleva la '10' en el Inter de Milán , pero tiene que ser el '9' de Argentina en Brasil. Con Agüero fuera de los planes, Higuaín disfrutando del retiro y la irregularidad de Icardi, Lautaro tiene chances de quedarse con el puesto si convence a Scaloni. A continuación, la biografía, datos, goles, títulos y vida personal del crack en que toda una nación pone su esperanza.

Sus inicios en el fútbol

Lautaro Martínez nació en Bahía Blanca el 22 de agosto de 1997. Su padre, Mario, al que llamaban 'Pelusa', así como sus primeros entrenadores, sabían que el 'Toro' estaba predestinado para ser una estrella mundial. Hizo las inferiores en el club Liniers de su ciudad natal y desde muy joven hacía gala de la disciplina, profesionalismo y perseverancia que hoy lo han llevado a estar en una de las grandes ligas de Europa.



“Se notaba que era un jugador distinto. Uno sabía que iba a jugar en la Primera de Liniers, pero nunca que iba a ser lo que es hoy”, contó Néstor Comino, uno de los primeros directores técnicos de Lautaro, al portal argentino 'La Nueva'. “Había algunas cosas que llamaban la atención -agregó- cuando empezamos a jugar por los puntos, la mamá me decía: 'Me hace cocinarle fideos blancos porque tiene que jugar'. Ahí se ve que había una excelencia”, contó.



Según Comino, nunca vio a un jugador de tan corta edad entender tan bien los conceptos de táctica. Fuera de ello, Lautaro ya había forjado una mentalidad ganadora. “Cuando estábamos jugando en Infantiles, él tenía una pegada mortal para esa edad (10-11 años). Por ejemplo: los córners es muy difícil que lleguen al segundo palo en esa categoría, encima esa camada era muy buena, tenía gente alta, y la ponía ahí. Y bueno... en un partido que había metido un par de tiros libres, porque casi todos sus tiros libres eran gol, el entrenador rival me pidió que no pateara tanto porque sino se hacia más grande la diferencia”, recordó el otrora DT de Liniers.



El talento de Lautaro Martínez era tan evidente su debut en la Primera era inevitable. El 16 de mayo de 2013, con 15 años, hizo su estreno en el equipo principal de Liniers y se dio el gusto de anotar el descuento en el empate 2 a 2 ante Comercial. Ese solo fue el inicio de una carrera cuyo siguiente destino estaba en Avellaneda.

Racing Club, el 'trampolín' de su carrera

A oídos de la dirección deportiva de la 'Academia' llegaron las noticias que en Liniers había un chico que, para su edad, hacía cosas de grandes. Es así que Fabio Radaelli, coordinador de las categorías inferiores de Racing, viajó hasta Bahía Blanca para ser testigo de las actuaciones de Lautaro. A Radaelli le bastó un partido para declararse, así como Comino, admirador del juego y profesionalismo del 'Toro'.



" [...] Nada más verlo mandé un informe a Racing diciendo que había que ficharlo sí o sí", cuenta Radaelli en una entrevista con 'Marca'. "Siendo diestro, me llamó la atención su capacidad para girarse para ambos lados, su capacidad para jugar de espaldas y encarar. Se anticipa a la jugada con facilidad gracias a su potencia y a su velocidad. Tiene un juego aéreo temible. Y con la pelota es atrevido. En 17 años como ojeador nunca vi a nadie así", agrega.



Para fortuna de Racing Club, el ojo no le falló a Radaelli. El informe que había hecho sobre Lautaro Martínez terminó cumpliéndose en la cancha. En el verano de 2014 y a dos semanas de su arribo a Avellaneda, ganó con la categoría 1997 un torneo Latinoamericano disputado en Mar del Plata. Hizo cinco goles en siete partidos. En total, 'Lauti' cerró las inferiores con 53 goles en 64 partidos.



Real Madrid no, Racing sí

En medio de sus grandes actuaciones en las divisiones menores de Racing Club, Lautaro despertó el interés de algunos clubes en Europa. En concreto, Real Madrid y Villarreal le hicieron ofertas al actual delantero del Inter, quien no aceptó. "Tuve esas dos ofertas, pero decidí quedarme en Buenos Aires para debutar en Racing. En un futuro si llegara de nuevo, seguramente lo pensaré más", explicó Lautaro por ese entonces. Mejor decisión no pudo tomar.



Y es que en junio de 2015, luego de ver su espectaculares actuaciones en menores, Diego Cocca, entrenador de la 'Academia', lo convocó para la pretemporada con el primer equipo. Algo bueno estaba por caer para el 'Torito' Martínez. Es así que el 31 de octubre de ese mismo años debutó oficialmente con la camiseta de Racing. Su ingreso se dio a los 78 minutos del partido ante Crucero del Norte en lugar de Diego Milito. 'El Cilindro' de Avellaneda estaba ante su nueva estrella.



Muchas cosas en la vida deportiva de Lautaro Martínez trascurren a la velocidad de la luz, pero no pasó lo mismo con su primer gol. El delantero bahiense demoró más de un año desde su debut oficial para marcar por vez primera. Fue el 20 de noviembre 2016 en un empate 1-1 ante Huracán jugando en calidad de visitante. Si pasó tanto tiempo entre un acontecimiento y otro fue porque Facundo Sava, el entrenador de la 'Acadé' en esa época, decidió no contar con él. Aunque antes marcó en un amistoso de verano ante Independiente.



Los números de Lautaro en Racing

Racing Club Año Partidos Goles 2015 1 0 2016 3 0 2016-17 29 9 2017-18 28 18

Argentina, su mejor vitrina

En medio de sus primeros meses en el equipo principal de Racing Club, Lautaro fue convocado por la Sub 20 de la Albiceleste para disputar el tradicional torneo de la L'Alcúdia en 2016. Si bien Argentina no terminó como campeón, Martínez fue elegido como el mejor jugador de toda la competencia. "Un fuera de serie", se leía en las crónicas de la página oficial del certamen.



Con lo hecho en L'Alcúdia, en la Argentina quedaron convencidos que Lautaro debía ser el delantero titular para pelear un cupo al Mundial Sub 20 de Corea del Sur. Y no se equivocaron porque Martínez respondió a la confianza erigiéndose como uno de los goleadores del certamen clasificatorio con cinco goles. La Albiceleste clasificó dramáticamente y Asia esperaba al 'Toro' para verlo brillar.



Lamentablemente para Lautaro Martínez, una lesión en la gira previa y una polémica expulsión ante Inglaterra (0-3), le impidieron brillar en ese Mundial de Corea. Como si no fuese suficiente, esa Argentina dirigida por Claudio Úbeda quedó eliminada en primera ronda. Eso sí, el bahiense anotó dos goles en el triunfo ante Guinea, por 5 a 0, en la última fecha del grupo.



Si en 2016 estuvo en L'Alcudia y en 2017 en el Mundial, en 2018 las buenas noticias seguirían tocando la puerta de Lautaro. Con el Mundial a menos de 80 días, Jorge Sampaoli, el entonces DT de Argentina, lo citó para la Selección mayor e hizo su debut en la derrota ante España por 6-1. Para mala fortuna de 'Lauti', no fue convocado para el Mundial de Rusia. Hay quienes dicen que su aporte podría haber evitado el triste papel de la Albiceleste.

El salto al Inter de Milán

El 4 de julio del año pasado, el Inter de Milán hacía oficial el fichaje de Lautaro Martínez, que llegaba al conjunto italiano tras marcar 13 goles en la última campaña con el Racing Avellaneda. “Lautaro Martínez es oficialmente un nuevo jugador del Inter. El delantero argentino ha firmado con el Club 'nerazzurro' un contrato hasta el 30 de junio de 2023", informaban los milaneses en un comunicado oficial. El 'Toro' empezaba a ganarse un nombre en el fútbol de Europa.

Distinciones individuales de Lautaro

Distinción Año Bota de Oro del Sudamericano Sub-20 (5 goles) 2017 Jugador Revelación de la Superliga Argentina 2018