Recientemente, el Real Madrid ha oficializado la incorporación de Arda Güler, un talentoso centrocampista de 18 años que ha explotado en el Fenerbahçe y que es denominado como el ‘Messi turco’. A pesar del interés de equipos como el FC Barcelona, AC Milan, Ajax y Sevilla, no fue una tarea fácil asegurar su fichaje. Sin embargo, la propuesta madridista resultó irresistible y, tras llegar a un acuerdo verbal, finalmente se cerró el trato.

En medio de las expectativas, toda la atención se centró en el primer día de trabajo del refuerzo. Sorprendentemente, el jugador optó por renunciar a varios días de descanso para ponerse a disposición de Carlo Ancelotti, desde el lunes 10 de julio. En este contexto, Serhat Pekmezi, el descubridor de Güler, compartió sus comentarios sobre el origen futbolístico del flamante fichaje.

Pekmezi reveló cómo halló accidentalmente el talento que llevó a los merengues a pagar 30 millones de euros y asegurar los servicios del otomano por seis temporadas. El ojeador tuvo la fortuna de presenciar a un inexperto Arda, de 14 años, con una estatura de 1,60 m y apenas 46 kilogramos de peso, mientras asistía a un partido Sub-14 entre el Osmanlispor y el Genclerbirligi, mientras seguía a otro deportista.

“Arda Güler no jugaba al fútbol, bailaba con la pelota: tenía y tiene gracia de bailarín”, rememora el responsable de la búsqueda de talentos en la página web de Gianluca Di Marzio. “Lo primero que me llamó la atención de Arda Güler es que siempre mira mucho a los demás antes de recibir el balón. Ese día en el 65 se lesionó el tobillo izquierdo, pero quiso seguir jugando”, dijo.

“Lo seguí fuera de la cancha después del partido, se fue en el coche con su padre, aun con más dolor que antes. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba a ser una estrella”, confiesa Serhat a Rocchi. El reclutador quedó tan asombrado por la habilidad y la determinación competitiva de Güller que supo, sin tardanza, que debía llevar a ese joven para el cuadro de ‘Los Canarios Amarillos’.

“Pero el presidente Ali Koc no me tomó en serio. No me rendí y preparé un DVD con todas sus mejores jugadas. A riesgo de perder mi trabajo, se lo di a su chofer y le rogué que se lo mostrara”. Debido a ese material audiovisual, Güler fue contratado por el Fenerbahçe, y en tan solo cuatro años, ha logrado dar el salto al cuadro blanco de la capital española.

De otro lado, Serhat Pekmezi no aprueba la comparación entre su protegido y Lionel Messi: “¿El nuevo Messi? Ellos son muy diferentes. Güler diría que es más una mezcla entre Guti y Modric. Tiene mucha confianza, tiene una gran ambición y tiene la capacidad de desbloquear juegos”.

Según su descubridor, el mencionado joven atleta tiene un papel prometedor en el club del Santiago Bernabeu y señala que ese lugar es idóneo y oportuno, además de asegurar que capitaneará al equipo en algún momento: “¿El Real Madrid? Es el lugar adecuado en el momento adecuado para él. Lo siento, un día será el capitán y el gran orgullo de Turquía”.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.