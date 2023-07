Luego de intensas semanas de negociaciones, el Real Madrid por fin ha presentado este viernes a Arda Güler como flamante fichaje para la temporada 2023-24. En las primeras horas del día, el joven futbolista turco pasó el reconocimiento médico y luego compareció en una conferencia de prensa en la que no dudó mandar un ‘dardo’ para el FC Barcelona, club que también peleó por su contratación. El ahora exjugador del Fenerbahce dijo que cuando recibió la propuesta del cuadro madridista, “el resto de ofertas pierden valor” y descartó la de los catalanes.

“Ha habido muchos clubes que han presentado su interés y hemos tenido contactos pero cuando aparece el Real Madrid, para mí el resto de las ofertas perdieron valor”, manifestó en la sala de prensa de la ciudad deportiva del equipo más campeón de Europa (14).

“Cuando empezaron las conversaciones con el Real Madrid, Ancelotti me ha llamado y me dijo que quería verme. Le respeto muchísimo. Me llamó varias veces, me dijo donde me iba a posicionar y tuvimos una buena comunicación”, valoró el joven jugador.

Tras descartar con rotundidad salir cedido y crecer en el fútbol español fuera del Real Madrid a sus 18 años, Güler aseguró que su deseo es jugar bien y que su preferencia es clara: “Quiero aportar todo mi talento y mi fútbol al Real Madrid”.

Asimismo, restó importancia a la demarcación, consciente de que hay exceso de jugadores en el centro del campo: “La posición no es importante para mí. Me la quiero ganar. Soy un jugador ofensivo que quiere generar acciones de gol. Me encuentro bien en el centro del campo o en el extremo derecho. La decidirá el míster”.

El futbolista turco se ve “preparado” para pelear por minutos en el Madrid y mostró su deseo de aprender mucho de Modric. “Hay muchos jugadores importantes, pero estoy listo para competir y para ganarme un sitio en el equipo. Lo voy a dar todo para lograrlo”.





¿Cuánto le costó Güler al Real Madrid?





Arda Güler ha firmado con el Real Madrid un contrato por las seis próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, y se convierte en el quinto refuerzo para Carlo Ancelotti en la temporada 2023-24, tras las llegadas de Jude Bellingham, Fran García, Brahim Díaz y Joselu Mato.

Los grandes equipos de Europa han pugnado por hacerse con los servicios de un joven valor de 18 años, que ha despuntado en el Fenerbahçe en la última campaña. El Real Madrid se ha impuesto y pagará en torno a 20 millones de euros por Güler.





Arda Güler tiene 18 años y juega como centrocampista. (Foto: Getty Images)





