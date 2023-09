En el corazón del Santiago Bernabéu, se gesta una revolución en la posición de lateral derecho que podría marcar un antes y un después en el Real Madrid. Reece James se ha convertido en el nombre que está en boca de todos en la capital española, y no es para menos. En la actualidad, nadie pone en duda que el hombre del Chelsea es una prioridad para los blancos. Con la avanzada edad de Dani Carvajal y su reciente lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta octubre, la necesidad de un lateral diestro de primer nivel se ha vuelto urgente para Carlo Ancelotti y la directiva merengue.

La ausencia de una alternativa confiable preocupa al Madrid, pues Lucas Vázquez no ha ganado la confianza del entrenador y Vinicius Tobías aún está en proceso de maduración para el primer equipo. En consecuencia, según el diario español El Nacional, la opción de Reece James parece la mejor y destaca por múltiples razones.

El inglés es considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo en la actualidad, con habilidades que lo hacen casi intocable en su posición. Además, acumula una experiencia considerable en la élite del fútbol europeo, gracias a su exitoso paso por el Chelsea. Sin embargo, la tarea de llevar a James al Santiago Bernabéu no será sencilla.

El Chelsea, consciente de la joya que tiene en sus manos, no dará facilidades para liberar a su estrella. Reece James tiene un contrato de larga duración (junio 2028), lo que significa que los ‘blues’ no están obligados a venderlo a menos que reciban una oferta que consideren interesante. No obstante, están dispuestos a negociar.

En las últimas semanas, ha cobrado fuerza la idea de un posible intercambio de jugadores entre Real Madrid y Chelsea. Los londinenses podrían estar interesados en recibir a Fede Valverde como parte de la operación. El uruguayo es una figura destacada en el Madrid, pero su situación parece haber cambiado con la llegada de jóvenes promesas como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni.





Real Madrid sacrificaría a Fede Valverde





La idea de desprenderse de Valverde en favor de Reece James ha ganado terreno en los despachos del Santiago Bernabéu. Si bien Florentino Pérez habría rechazado esta posibilidad en el pasado, la evolución del mercado y la emergencia de nuevos talentos han hecho que se cuestione la intocabilidad del mediocampista uruguayo en el Madrid.

Es importante destacar que, por ahora, estas negociaciones se encuentran en una fase muy inicial, y mucho dependerá de la disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo. La llegada de Reece James al Real Madrid sería un fichaje de alto impacto que podría redefinir la defensa merengue y marcar un nuevo capítulo en la carrera del lateral inglés.





Federico Valverde podría dejar el Real Madrid para la llegada de Reece James. (Foto: Agencias)





