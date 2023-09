El culebrón que rodea a Kylian Mbappé y su posible llegada al Real Madrid sigue siendo uno de los temas más candentes. En medio de esta saga, Fayza Lamari, la madre del delantero francés y también su representante, se ha convertido en una figura clave en las negociaciones y en la ambición de llevar a su hijo al Santiago Bernabéu. Durante el último mercado de fichajes, Lamari hizo todo lo posible para intentar concretar la transferencia de su hijo a Chamartín. Sin embargo, las conversaciones entre los clubes no llegaron a buen puerto, ya que el Paris Saint-Germain se mantuvo firme en su posición de no aceptar una oferta por debajo de los 150 millones de euros por el jugador.

A pesar de no lograr su objetivo en el verano pasado, Fayza Lamari no ha abandonado su sueño de ver a su hijo vistiendo la camiseta blanca del Real Madrid. Durante la última pausa internacional, la madre de Mbappé le recordó a su hijo que podría “arrepentirse” de no haber fichado por el club madridista antes. Para ella, la idea de unirse al Real Madrid “tan tarde” era un error, y creía que el tiempo demostraría que tenía razón.

La postura de Fayza es clara: desea que su hijo se convierta en jugador del Real Madrid, y no duda en expresar su descontento por la decisión de Kylian de quedarse en el PSG. “Al final nos vamos a arrepentir de poder ir al Madrid tan tarde”, enfatizó. Sus palabras sugieren que la puerta para un posible traslado a la casa blanca en 2024 sigue entreabierta, según informa este sábado el medio Defensa Central.

A pesar de la determinación de su madre, Kylian Mbappé sigue manteniendo su intención de cumplir su contrato con el PSG, aunque no ha descartado completamente la posibilidad de una renovación. La situación promete mantenerse tensa y en constante evolución en los próximos meses, con Fayza Lamari decidida a convencer a su hijo de que unirse al Real Madrid sería la elección correcta.

El Real Madrid, por su parte, se mantiene a la espera y apunta a abordar la operación con fuerza a partir del próximo mes de enero. La posibilidad de que Mbappé se convierta en el próximo ‘9′ del equipo merengue es un sueño que los hinchas siguen esperando con ansias, y la saga continúa manteniendo a todos en vilo.





Fayza Lamari, madre y representante de Kylian Mbappé. (Foto: Instagram de Kylian Mbappé)









¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





Kylian Mbappé tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024. (Foto: Getty Images)





