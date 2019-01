Lo 'escueló': Bartra le envió un recado a Vinicius tras el encontronazo en el Madrid-Betis

La 'cereza' del duelo entre el Real Madrid y Real Betis la pusieron Vinicius Junior y Marc Bartra. El brasileño y el español tuvieron un duro encontronazo que acabó con el del Madrid insultando al bético, luego de un choque que tuvieron en una jugada de balón dividido. El central verdiblanco habló tras el encuentro de lo sucedido y le dejó un recado al atacante de 18 años.

"Vinicius estaba más tiempo en el suelo que de pie. Le he reclamado que no se tirara y me ha llamado hijo de... bueno, se ha acordado de mi madre tres veces", explicó así Bartra lo ocurrido sobre los 68 minutos del primer tiempo del duelo.



Luego siguió y le envió el siguiente mensaje a 'Vini': "Le queda mucho por aprender, no creo que sean las formas adecuadas en un jugador del Real Madrid", sentenció el español.

En una jugada de balón dividido, Bartra empujó a Vinicius. El del Madrid se paró rápidamente y fue a encarar al defensor del Betis, quien tampoco se quedó tranquilo y respondió.



Tuvo que intervenir José Hernández Hernández, el árbitro del encuentro, para llamarles la atención a los dos jugadores, quien aun así siguieron con los intercambios de palabras.