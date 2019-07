Ni Pogba ni Eriksen: Real Madrid se harta y cierra el fichaje de su nuevo 'Galáctico' esta temporada

Un nuevo rostro llega a la capital. Para nadie es un secreto de que el Real Madrid está aún lejos de dar por finalizada su incursión en este mercado de fichajes. Y es que con las dificultades que se le han presentado a la directiva 'Merengue' en sus múltiples intentos de concretar los traspasos de Paul Pogba o Christian Eriksen , todo parece indicar que un nuevo 'Galáctico' - completamente ajeno a los dos jugadores antes mencionados - arribará al Santiago Bernabéu en los próximos días.



¿De quién se trata? Bueno, según informó este lunes el portal web de noticias deportivas 'Don Balón', desde Holanda apunta que el Real Madrid y el Ajax han llegado a un acuerdo para cerrar el traspaso de Donny Van de Beek por un monto aproximado de 60 millones de euros. El jugador de 22 años tiene nivel, experiencia, potencial, es inteligente y tiene una muy buena visión de juego, que es lo que finalmente necesita el equipo de Zinedine Zidane.

Donny van de Beek. (Getty Images) Donny van de Beek sería el próximo refuerzo del Real Madrid. (Getty Images)

El interés del Real Madrid por el joven jugador holandés no es reciente. Pues desde que el Ajax comenzó a resaltar en la útlima Champions League y el club 'Merengue' a sufrir en esa zona la temporada pasada, comenzó escribirse su nombre en la libreta de los ojeadores, pero todo se reforzó cuando ambos clubes se encontraron en cuartos de final del torneo. El holandés marcó 17 goles y regaló 13 asistencias.



Si bien es cierto que la principal opción en un comienzo fue el francés Paul Pogba, las negociaciones con el Manchester United parece no prosperar. Mientras tanto, Van de Beek resultaría hasta 100 millones de euros menos que el francés, siendo cuatro años menor y con un potencial que valdría la operación. Lo mismo ocurre en el caso del danés Christian Eriksen, quien pese a su intención de marcharse, no pisaría el Bernabéu esta temporada.



► Con Bale fuera del Real Madrid: Rondón, Paulinho y los megacracks que militan en la Superliga China [FOTOS]



► ¡Florentino pierde la paciencia! Explota con fichaje del Real Madrid por su estado físico [FOTO]



► "Jugar en Valencia es mejor que estar en el banco del Barcelona": el dardo de Jasper Cillessen



► ¡Guiño para Bale! El club que empezó a seguirlo en Instagram y es favorito para sacarlo del Real Madrid