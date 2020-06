Apelando a su faceta de ‘influencer', Sergio Agüero ha lanzado duras críticas para el VAR de LaLiga Santander luego de que este anulara un gol del Valencia frente al Real Madrid en el marco de la fecha 30 del fútbol español en el estadio Alfredo di Stéfano.

En una transmisión de Twitch, el delantero argentino se dejó ver sumamente molesto con el árbitro por invalidar el gol a Rodrigo Moreno supuestamente por la intervención en la jugada del uruguayo Maximiliano Gómez. Tal como se ve en las imágenes, el ‘Kun’ no se guardó nada.

“Le cobraron offside, mirá el VAR, pero si no la toca. Qué mentirosos que son. Es una mentira. Me estás cargando, es una vergüenza, qué bronca, pero si no la toca”, ha dicho el delantero del Manchester City en un video que se ha vuelto viral en redes sociales.

El gol anulado a Rodrigo hubiese significado en ese tramo del partido el 1-0 para Valencia. Sin embargo, el VAR intervino en el partido y en la segunda parte llegaron los tantos del Real Madrid a través de Karim Benzema, en doble oportunidad, y Marco Asensio.

VAR anuló gol de Rodrigo en el Real Madrid vs. Valencia

El DT del Valencia no lo entiende

Albert Celades, entrenador del Valencia, aseguró en rueda de prensa que, tras ver la jugada, “no” entiende la decisión del colegiado, José María Sánchez Martínez, de anular el gol.

”No entiendo esa decisión. He visto la jugada y no lo entiendo. Es una situación en la que Maxi no interviene. Llevamos todo el año con situaciones que no estamos teniendo suerte en las decisiones del VAR; una más”, declaró.

“Fue un palo. No nos podemos agarrar a que eso haya definido el partido, pero sí que es importante. Contra el Madrid no tienes muchas oportunidades y las que tienes hay que aprovecharlas”, amplió.





TE PUEDE INTERESAR