Carlo Ancelotti, actual técnico del Real Madrid, reitera su posición y vuelve a distanciarse de Brasil. No se pronuncia al respecto ni hace confesiones inesperadas. La verdad es que, según se ha informado, la selección brasileña lo desea, pero aún no ha formalizado ningún acuerdo con él. A pesar de ello, mantienen una relación amigable y tentadora para el entrenador, quien siempre ha expresado su interés en dar ese paso, aunque no es su principal prioridad. En una entrevista de hace poco, al ser cuestionado nuevamente sobre este tema, el técnico ha desestimado los “rumores”.

La semana pasada, Ancelotti recibió el título honorífico de doctor en la Universidad de Parma en Italia. Durante esta ocasión, el entrenador tuvo oportunidad de abordar las informaciones que lo vinculan con la ‘Canarinha’ para 2024, enfatizando que, en este momento, está muy satisfecho en su rol en el club madridista.

En esa línea, recientemente, el destacado periodista deportivo Fabrizio Romano compartió en Radio1 unas declaraciones del entrenador que han dejado su futuro en incertidumbre. En lugar de abordar controversias o confirmar su destino, el DT optó por enfocarse en la temporada presente y afirmó que lo de Brasil son solo rumores.

“‘¿Acuerdo con Brasil?’ Rumores, todo son rumores. Ahora mismo soy muy feliz en el Real Madrid”. Y añadió: “Comenzamos nuestra temporada de manera excelente y esperamos seguir al mismo nivel”, sin embargo, no aportó ninguna certeza acerca de lo que le depara en la próxima temporada, y sus declaraciones incluso sugieren más la posibilidad de una renovación con los blancos.





¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

Luego de golear 4-0 al Osasuna, por la novena fecha de la liga local, el Real Madrid deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Sevilla, con el que se medirá el sábado 21 de octubre desde las 11:30 de la mañana (hora peruana y colombiana), en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Ojo, el compromiso será parte de la décima jornada de LaLiga, en el que el conjunto madridista se encuentra en el primer lugar de la tabla general tras obtener ocho partidos ganados y uno perdido. Su rendimiento le ha llevado a obtener 24 unidades, superando al Girona (22) y Barcelona (21).





