Barcelona vs Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 19 de mayo del 2024, por la fecha 37 de LaLiga en el Estadio Olímpico de Montjuic. Aunque el certamen ya se encuentra decidido hace varios días con el título del Real Madrid, una de las mejores ligas del mundo no deja de regalar buenos compromisos, como el que protagonizarán catalanes y rayistas. Para los dirigidos por Xavi Hernández, el objetivo es claro: amarrar la segunda posición en la tabla de La Liga, mientras que los Franjirrojos necesitan al menos un punto para sellar su permanencia en la primera categoría. Entérate de los canales y horarios de transmisión de la disputa.

El fin de semana, casi todos los encuentros de la trigésima séptima jornada de la liga española se jugarán a la misma hora. Con una ventaja de cuatro puntos sobre el Girona, el Barcelona podría consolidar su posición como subcampeón si consigue una victoria en su recinto deportivo contra el ‘cuadro obrero’.

Tras una victoria de 2-0 sobre el Almería, hace unos días, impulsada por un doblete de Fermín López, el cuadro del Barça enfrenta tensiones internas. Según informes de medios locales, la relación entre Xavi Hernández y la directiva del club, liderada por Joan Laporta, está en un punto crítico, al punto que se ha decidido prescindir de los servicios del DT para la próxima campaña.

Informes indican que la salida de Xavi estaría motivada por sus recientes declaraciones sobre los problemas económicos que sufre el conjunto culé para la próxima temporada competitiva. Tales comentarios no fueron bien recibidos por Laporta, especialmente después de la frustración que este mostró tras la derrota del equipo ante el Girona.

En la vereda del frente, el Rayo, en su último encuentro ligero, superó a Granada 2-1, con goles de Florian Lejeune y Jorge de Frutos, aunque Óscar Trejo recibió una tarjeta roja. Dirigidos por Iñigo Pérez, el representante de Vallecas se posiciona en el decimoquinto lugar de la tabla con 38 puntos, manteniendo una ventaja de seis puntos sobre la zona de descenso y solo necesita un punto para mantenerse en Primera División.

¿En qué canal ver Barcelona vs Rayo Vallecano?

El partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN, además de su versión de streaming en la plataforma de STAR Plus. En México será transmitido por SKY Sports y en España vía Movistar LaLiga y DAZN. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Rayo Vallecano?

El encuentro entre Barcelona vs Rayo Vallecano está pactado para este domingo 19 de mayo desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 2:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 1:00 p.m.; en México a la 11:00 a.m.; mientras que en España a las 07:00 p.m.





