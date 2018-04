Nuevo episodio en la novela entre Robert Lewandowski y el Real Madrid. Al parecer, y según publica este jueves el diario Sport Bild, el delantero polaco ya habría comunicado a sus compañeros el deseo de irse al final de la presente temporada con dirección al Santiago Bernabéu. Un fichaje que se había rumoreado en los últimos meses.



El ‘9’ polaco quiere vestir la camiseta del Real Madrid a toda costa. Nunca ha escondido su deseo de hacerlo y, por si fuera poco, lo ha demostrado en varias ocasiones.



A principios de años cambió de agente con un objetivo claro: acabar como el centro delantero del conjunto de Zidane. Pese a ello, no todo es su palabra. Lewandowski tiene contrato hasta 2021 y en el conjunto alemán no se plantean su venta. Bayern nunca vende a jugadores que se encuentran en sus planes, como es el caso del exDortmund.



Karl - Heinz Rummenigge, director gerente del Bayern Munich, ya ha declarado varias veces que el delantero no está en venta y que es seguro que acabará su contrato en el conjunto bávaro: “Nadie puede fichar un jugador del Bayern Múnich contra la voluntad del Bayern Múnich. Apuesto cualquier cosa a que Robert estará con nosotros el año que viene”.



Veremos como acaba este sin fin de rumores que parece solo estar empezando. En la eliminatoria de semifinales de la Champions League entre ambos equipos, habrá oportunidad de hablar con jugadores, entrenadores y directivos que no dejarán indiferente a nadie.