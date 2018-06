Si el Barcelona quiere una promesa brasileña, el Real Madrid hará todo lo posible por tenerlo. Así parece estar la disputa entre los dos grandes de España. Primero fue el caso de Vinicius Junior y ahora es el de Rodrygo, el astro del Santos de solo 17 años. Disputando su temporada en el Brasileirao, Florentino Pérez y los ‘scouts’ del cuadro madridista consideran que el jugador que está apto para saltar al primer equipo, y así lo hacen saber con una gran oferta.



De acuerdo a Globoesporte, Real Madrid pagará 45 millones de euros por su ficha, 15 millones más que la oferta del Barcelona. ¿Por qué el Madrid sí y el Barza, no? El delantero no tiene preferencias, todo lo contrario con respecto al cuadro brasileño de la Primera División.



Santos aún no olvida el tema Neymar, por lo que prefiere negociar directamente con el Real Madrid . El presidente José Carlos Peres así lo ha hecho saber en la interna del club, de acuerdo al mismo diario brasileño. Del mismo modo, hay buena información sobre la negociación que tuvieron los merengues en el caso de Vinicius Junior, a quien el Madrid también compró.



Así las cosas, todo apunta a que Rodrygo se convertirá más pronto que tarde en nuevo jugador del Real Madrid , calcando los blancos una operación muy parecida a la de Vinicius Junior. Rodrygo se desenvuelve en la posición de extremo y cumplirá 18 años el próximo 9 de enero, por lo que el jugador no llegaría a Madrid hasta la temporada 2019-2020. Suma 5 goles en los 9 primeros partidos de este Brasileirao y un tanto en la actual edición de la Libertadores.