Momentos de incertidumbre son los que se viven en todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus. Y el ámbito del deporte, desde luego, no es ajeno a esta enfermedad que empieza a ganar terreno también en atletas de alto rendimiento, como es el caso de Trey Thompkins, jugador del conjunto de baloncesto del Real Madrid que dio positivo. El cuadro ‘blanco’ tomó acciones de inmediato y puso a todo el plantel, tanto de fútbol y básquetbol, en cuarentena. Sin embargo, ya hay sospechas de otro caso: Luka Jovic, y ha sido el propio futbolista quien así lo ha reconocido.

El delantero serbio, en declaraciones al medio de su país ‘B92.net’, ha lanzado un preocupante mensaje en el que ha encendido la luz de alarma, aún más, en la ‘Casa Blanca’, pues reveló que compartió algunos elementos que usó Thompkins.

"Me bañé en la misma piscina. Desde que me lesioné, y no entrenaba, he usado los mismos grupos de rehabilitación y recuperación que Thompkins en los últimos días, pero no tengo síntomas. Estamos esperando la decisión del club”, sentenció en el comunicado lanzado por dicho medio.

Real Madrid, muy precavido con el coronavirus

También, los altos mandos dirigenciales del cuadro merengue han decidido que no haya acceso a la prensa a la ciudad deportiva del club. Es una costumbre que los medios entren por 15 minutos a ver a los jugadores ejercitarse para sacar fotos, pero ni eso han permitido. Es más, tan solo los empleados del club están permitidos de acercarse al centro de entrenamiento.

Por otra parte, Dani Carvajal usó su cuenta oficial en Instagram para hacer un llamado a LaLiga para que pare el campeonato por el coronavirus. A modo de historia, el lateral derecho del Real Madrid esperan que se tomen decisines claves para que no se produzcan nuevos contagios.

