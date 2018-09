Si el Real Madrid extrañaba o no a Cristiano Ronaldo, o si exhibía mejor juego o no, era la interrogante que se había planteado afición madridista y prensa en España, y que por lo menos este miércoles encontró una respuesta clara: el Madrid extrañó al luso en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla , que se impuso 3 a 0 por la Liga Santander.

El cuadro de Lopetegui se vio sorprendido por un gran cuadro andaluz de Pablo Machín, que tuvo otra vez en André Silva a ese goleador letal (marcó doblete) que, por el contrario, no tuvo el Real Madrid.



Los blancos no supieron concretar las pocas opciones que generó de cara al gol, donde en otras oportunidades no fallaba gracias a Cristiano. De hecho, la última vez que el Madrid ganó en el Sánchez Pizjuán fue el 2 de mayo de 2015, con Carlo Ancelotti en el banquillo blanco.



¿Qué pasó aquella vez? Cristiano se lució con un 'hat-trick' para la victoria de 3 a 2 ante el Sevilla en un encuentro complicado ante el equipo entonces dirigido por Emery.



A continuación, repasa el último 11 del Real Madrid que salió airosos en su visita al Sevilla.