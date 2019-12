Real Madrid de a pocos empieza a mostrar su versión versión con el balón en los pies. Ante el Barcelona terminaron de silenciar a aquellos que decían que esta plantilla no despertaría; sin embargo, esto no termina de concretarse por la falta de gol. Karim Benzema aparece por momentos, pero en general, los atacantes no tuvieron la mejor de las punterías.

Los blancos no han podido cerrar el año en la parte alta de la tabla de Liga Santander, luego que no saquen ninguna victoria ante el Valencia, Barcelona ni Athletic. Le regalaron la punta al cuadro azulgrana y todo por la falta de gol.

Existe mala suerte de cara al gol, algo que no sucedía con Cristiano Ronaldo. El portugués se marchó hace dos temporadas y hasta el momento lo echan de menos.

Según revela el laboratorio ‘ProFootballDB’, la media, en años naturales, ha ido descendiendo sin Cristiano Ronaldo, por lo que la cuerva es más pronunciable en 2018 y 2019.

En el primero de estos dos años, Real Madrid tuvo una media de 2.37 goles, marcó 142 tantos y tuvo 73 en contra, mientras que en la última del portugués la media fue de 2,48 y hubo 156 tantos a favor.

En 2019, el Madrid ha bajado dicha media hasta el 1.87, un dato que nunca ha tenido tan bajo desde que Cristiano Ronaldo se vistió con sus colores. En el 2010 tuvo 2.60.

Los goles a favor este año, fuero de 100 goles y ha encajado 60 en 54 partidos, quedándose sin ver portería en 13.

¿Zidane necesita a otro delantero?

Con rotundidad respondió Zidane a la pregunta si a los Reyes Magos le pedía un 9. “No, nada, no es necesario”. Y se mostró convencido de que en el nuevo año la dinámica cambiará."Estoy muy contento de la evolución del equipo. Nos ha faltado el gol pero lo importante es crear ocasiones. En 2020 lo vamos a cambiar seguro", aseguró.

