Barcelona ya empieza a planear su 2020. El equipo azulgrana se encuentra en lo más alto de la Liga Santander y Ernesto Valverde no piensa dejarla ir una vez más, por lo que analiza la situación de algunos jugadores para poder saber con quién contará y con quién no. En este entredicho, aparece el nombre de Arturo Vidal, quien no termina de encajar en el once titular pero que es uno de los más importantes.

El volante demostró ante el Deportivo Alavés que cada vez que le dan la confianza, puede ser clave. Desde la directiva azulgrana no lo quieren dejar ir, pero hace unas semanas en conversación con TV3, reveló que no estaba del todo contento.

“Pasaron varios partidos que no jugaba. A veces, lo hacía bien y al otro partido no me tocaba. Eso me tiene, triste. Pero uno tiene que ser objetivo y vivir el día a día’’, agregó en noviembre.

Inter de Milán era el gran favorito para tenerlo en sus filas; sin embargo, a su llegada a Chile para vivir la Navidad y el fin de año, Vidal fue consultado sobre su futuro.

“Es un tema que se lo dejo a mi agente. No me preocupo de eso y menos ahora que estoy en mis días de descanso. Yo ya hice mi trabajo y mi representante es el que tiene que ver eso. Estoy bien contento en Barcelona, así que cuando vuelva a entrenar lo veremos”, explicó.

“Ojalá pueda seguir rindiendo y mantenerme mucho tiempo en Europa. Estoy cerca de los 100 goles jugando allá y me tiene muy conforme. No soy quien toma la decisión de jugar o no, es el entrenador. Pero la gente lo ve, así que eso me tiene tranquilo y seguiré aprovechando todas las oportunidades para seguir marcando, que es lo que me gusta, y espero levantar al final de la temporada los títulos que tenemos por delante”, agregó.

¿Vidal se irá de Barcelona?

A pocos días del inicio del mercado de fichajes de invierno, el Inter de Milán ha lanzado su ofensiva final por el fichaje de Arturo Vidal, quien al no ser considerado un indiscutible para el FC Barcelona, se ha colocado en la rampa de salida del club azulgrana.

Según apunta el diario ‘Mundo Deportivo’, el cuadro italiano no deja de insistir en el fichaje del volante chileno y ya se ha puesto en contacto con su representante, Fernando Felicevich, para proponerle a él y al Barcelona una cesión a mitad de temporada con opción de compra de 20 millones de euros.

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO