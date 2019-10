De ser el mejor socio de Ronaldo a vivir penumbras en el Arsenal: la cruda realidad de Mesut Özil

Allá en el 2013, en Londres creyeron que su llegada podía ser comparada con el arribo de Thierry Herny. Seis años atrás, el Arsenal le pagaba 45 millones de euros al Real Madrid por el pase de Mesut Özil , el mejor socio de Cristiano Ronaldo en el equipo de Mourinho. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mediocampista alemán terminó siendo una de las peores apuestas de los ‘Gunners’. Özil ha dejado de ser ese medio creativo y ahora ni siquiera es una alternativa para Unai Emery en la presente temporada en la Premier League como Europa League.



La situación es esta: Özil lleva apenas 71 minutos de 720 posibles en la Liga Inglesa. El teutón no tiene ni un partido completo, por lo que el mensaje es claro del técnico español: no tiene sitio en la plantilla y mejor buscarle otro cuadro para el mercado de fichajes de invierno. De hecho, Emery se lo planteó al volante, pero Mesut prefirió quedarse para pelear por un lugar.



¿Cuánto le paga el Arsenal a Ozil?

El problema, no obstante, es el alto salario del jugador. Özil es el mejor pagado de la plantilla en la actualidad. El mediocentro de 30 años gana 19.2 millones de euros por temporada, luego que haya renovado con la institución en febrero del año pasado.



De este modo, con un contrato hasta mediados del 2021, el ex Real Madrid y Werder Bremen no tiene deseos de salir de Londres, siendo el último gran contrato que tiene en su carrera profesional. ¿Una mala apuesta del Arsenal ? Definitivamente que sí, sabiendo que Emery no lo plantea en su alineaciones y ahora no cuenta con él en el banco de suplentes.



Özil y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. (Foto: Getty Images) Özil y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Emery con respecto a Özil?

"En cada momento estoy pensando en decidir los mejores jugadores para cada encuentro y que nos puedan ayudar más. Cuando decido que Özil no tiene que estar en el equipo es porque pienso que otros jugadores se lo merecen más", explicó el DT el pasado jueves.



El presente de Özil se encuentra sentenciado: no jugará más con el Arsenal mientras se encuentre Emery en el banquillo. Toca buscarse un nuevo equipo en el camino o estar entrenado a solas durante los próximos dos años. Será lo que él decida.



► ¡Messi ya empezó a sumar! Así se mueve la tabla de goleadores de LaLiga Santander 2019-20



► Luego de ver la roja ante Sevilla: el plan del Barcelona para que Dembélé juegue el 'Clásico'



► Crónica de una muerte anunciada: Victor Valdés fue despedido del FC Barcelona



► No se puede decir nada: el 'caliente' enfrentamiento cara cara de Luis Suárez con el árbitro Lahoz