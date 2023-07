Carlo Ancelotti es consciente de que no quiere tener una temporada como la anterior, no solo en cuanto a los títulos que dejó en el camino, sino también por el plantel que contará para pelear por conseguir los objetivos a final del curso. Ya tuvo que parchar su esquema ante tantas lesiones y, aunque desde un principio dejó en claro que no quiere volver a pasar por lo mismo en la que será su última campaña como entrenador del Real Madrid, ya tiene a un futbolista en la enfermería en su primera semana de pretemporada: Dani Ceballos.

En el tercer día de entrenamientos de los trabajos previos a que comience la temporada de europea, el mediocampista no pudo completar los circuitos del último miércoles y este jueves, tras los exámenes médicos correspondientes, el club confirmó que se trata de una lesión: tiene dañado el tendón distal del músculo bíceps femoral derecho.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón distal del músculo bíceps femoral derecho. Pendiente de evolución”, señala el escueto comunicado del equipo de la capital de España.

Esta lesión es un duro golpe para Dani Ceballos. Si bien no es de gravedad, hará que parta con desventaja respecto al resto de mediocampistas del Real Madrid, con quienes competirá por un lugar en el esquema de Carlo Ancelotti. No será nada sencillo, pues Toni Kroos, Luka Modrić y Jude Bellingham no negociarán un solo instante en esta pretemporada que seguirá con una gira de partidos en Estados Unidos.

Algo que seguramente quiere evitar el volante de 26 años es tener que marcharse cedido a otro equipo, algo que ya pasó hace unas cuantas temporadas cuando tuvo que irse al Arsenal en busca de minutos. Si bien la competencia será feroz, cada vez que ingresó durante la campaña pasada demostró que puede serle muy útil a ‘Carletto’. Veremos si sigue la misma línea este año.

Dani Ceballos tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2027. (Foto: Real Madrid)





¿Cuáles son los números de Dani Ceballos en el Real Madrid?

Dani Ceballos llegó al Real Madrid en la temporada 2017-18 y desde entonces ha disputado 120 partidos oficiales, en los cuales ha marcado 6 goles y servido 12 asistencias. Asimismo, ha ganado 4 títulos locales (2 Supercopas de España, 1 Liga y 1 Copa del Rey) y 6 internacionales (2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 1 Supercopa de Europa). Recientemente renovó su vínculo contractual hasta junio del 2027.





