No lo conoce mucho, pero suele decir lo que piensa sobre galardones y personas. De acuerdo a FOX Sports, Zlatan Ibrahimovic tuvo duros calificativos hacia el presidente del Real Madrid , Florentino Pérez, sobre el Balón de Oro. Según el citado medio, el delantero sueco le mandó un mensaje sobre el último ganador del certamen (Luka Modric), así como de la posición que ha tenido un indiscutible como Lionel Messi en la entrega de premios de ‘France Football’.



“Ahora sabemos que fue Florentino Pérez quien compitió con Messi por el Balón de Oro, no Cristiano Ronaldo”, ironizó el atacante europeo. Lo cierto es que al crack portugués no le sirvieron sus 15 goles en la última Champions League y el título continental para revalidar la conquista del Balón de Oro, coincidiendo con su salida del Bernabéu con destino a la Juventus.



Ya en 2013, ‘Ibra’ sugirió que el Balón de Oro “debería llamarse Messi”. Recientemente, el ex atacante del FC Barcelona, entre otros muchos grandes europeos, dio a PSG TV su alineación histórica y no incluyó ni a ‘CR7’ ni a Modric.



Ante las cámaras de PSG TV su once ideal de la historia, a la vez que hacía su 'uno por uno’ particular. Gianluigi Buffon ‘El muro’, Lilian Thuram ‘El Animal’, Thiago Silva ‘Completo’, Fabio Cannavaro ‘Pitbull’, Maxwell ‘Elegante’, Iniesta ‘Mágico’, Patrick Vieira ‘Líder’, Xavi ‘Perfecto’, Pavel Nedved ‘Máquina’, Lionel Messi ‘Genio’ y Zlatan Ibrahimovic ‘Dios’.