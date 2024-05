El fútbol está repleto de historias de superación, talento y, a veces, injusticias. Uno de los capítulos más recientes y controvertidos gira en torno a Robert Lewandowski, el delantero polaco que, a pesar de sus éxitos y registros imponentes, aún no ha logrado capturar el codiciado Balón de Oro. Sin embargo, podría haber un giro inesperado en esta historia, ya que France Football considera la posibilidad de otorgarle el premio correspondiente al 2020. Aquel año, marcado por la pandemia, vio cómo el dorado galardón era cancelado, privando así al hoy delantero del FC Barcelona de la oportunidad de reclamar un premio que muchos consideraban suyo por derecho propio.

En su temporada con el Bayern Munich, el delantero polaco brilló con una luz propia, liderando a su equipo hacia un triplete histórico que incluyó la conquista de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la tan ansiada Champions League. Además, sus estadísticas individuales hablaban por sí solas: 55 goles en 47 partidos, una hazaña que lo situaba en la cima del fútbol mundial.

La cancelación del Balón de Oro en 2020 dejó a ‘Lewa’ y a sus seguidores con un sabor agridulce, privándolos de la oportunidad de ver reconocidos sus logros en el escenario global. Sin embargo, la posibilidad de que France Football rectifique este error histórico ha reavivado el debate y la esperanza entre los hinchas del fútbol, según información del diario Sport.

Uno de los factores que han impulsado esta reconsideración es la investigación abierta en torno al Balón de Oro 2021, que ganó Lionel Messi. Se ha sugerido que el Paris Saint-Germain podría haber ejercido presión sobre France Football en favor del argentino, lo que ha generado preocupación por reputación del premio. En este contexto, otorgar el Balón de Oro 2020 a Lewandowski podría ser percibido como un acto de justicia y transparencia por parte de la revista francesa.





El sueño de Robert Lewandowski





Las declaraciones recientes del polaco reflejan su actitud humilde y su deseo de ser reconocido por sus logros en el terreno de juego. A pesar de su magnífica carrera, el polaco ha demostrado una actitud centrada, manteniendo su enfoque en el juego y evitando caer en la polémica. Para él, recibir el Balón de Oro 2020 sería un honor merecido y una recompensa a su dedicación.

“Por supuesto que me hubiera gustado recibir el Balón de Oro algún día. No es que esté enfadado o triste porque aún no tengo este trofeo, pero mi sensación es que hubiera podido ganarlo en cualquiera de los dos años. Digámoslo así: si recibiera el Balón de Oro 2020 cuatro años después, no me sentiría ofendido. Sería un gran honor y aceptaría el premio”, indicó el delantero polaco en una entrevista con el diario alemán Bild.

La posibilidad de que reciba finalmente el Balón de Oro 2020 ha generado un interés. La restitución histórica de este premio sería un reconocimiento justo a uno de los jugadores más destacados de la última década y una celebración de su contribución al deporte rey.





¿De qué está hecho el Balón de Oro?





El Balón de Oro, otorgado por la revista francesa France Football desde 1956, es un prestigioso premio individual en el mundo del fútbol que se entrega al mejor jugador del año. El trofeo está compuesto principalmente por metal y cuenta con un baño de oro.

Es importante tener en cuenta que el Balón de Oro ha pasado por diversas etapas y evoluciones en su historia. En un momento, estuvo asociado exclusivamente con jugadores europeos que estaban en clubes europeos, pero finalmente se ha abierto a futbolistas de todo el mundo, independientemente de su lugar de juego.

Lionel Messi ha ganado el Balón de Oro ocho veces en su carrera. (Foto: Getty Images)

