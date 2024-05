Tal como estaba establecido desde que se oficializó su contratación en diciembre del 2022, Endrick dejará Palmeiras cuando cumpla la mayoría de edad y se sumará al plantel del Real Madrid para estar presente en la pretemporada pensando en la campaña 2024-25. En ese sentido, llamó poderosamente la atención la historia que publicó hace poco en su cuenta de Instagram, en donde prácticamente se despide del ‘Verdão’.

Acompañado de un collage de fotos, el delantero de 17 años escribió el siguiente texto: “Palmeiras te amo, gracias por todo”. De esta manera, aunque todavía le restan algunos partidos en el fútbol brasileño, todo hace indicar que ya estaría alistando sus maletas para viajar a la capital de España. Aunque el reto es tremendo, se le nota un futbolista con mucha personalidad, capaz de adaptarse lo más pronto posible a las exigencias del balompié de élite.

Por otro lado, el último miércoles salió lesionado en la victoria por 2-1 de Palmeiras sobre Independiente del Valle, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores. Aunque después de cojear Endrick quiso continuar en el terreno de juego, de un momento a otro no pudo ni siquiera caminar y fue sustituido por Raphael Veiga a los 60′.

Si bien en un primer momento parecía que se trataba de un desgarro muscular, según la información de As, solo se trataría de una inflamación y su recuperación no tardaría más de dos semanas. Más allá de eso, en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sudaron frío pensando en que podía quedar fuera de la convocatoria de la ‘Canarinha’ para la Copa América de Estados Unidos.

Endrick es uno de los grandes prospectos del fútbol brasileño y que poco a poco está dejando de ser un diamante en bruto para convertirse en un crack. Eso sí, cuando le toque sumarse al Real Madrid deberá trabajar el triple de lo que hacía en Brasil para irse ganando un lugar en la consideración de Carlo Ancelotti. Algo similar le pasó a Vinícius Júnior, quien no tuvo un buen comienzo y hoy por hoy es de los mejores jugadores del mundo.

Otro detalle no menor es la llegada de Kylian Mbappé, quien no renovará con el París Saint Germain y hace unos días se despidió oficialmente a través de un emotivo video. Si bien no hay una oferta formal por parte del Real Madrid, el delantero francés quedará como agente libre y podrá negociar directamente sin ningún inconveniente, lo cual hace más sencillo su arribo a la capital de España.

Endrick, Mbappé, Vinícius, Rodrygo, Bellingham, Valverde y contando. La versión 2024-25 del Real Madrid tendrá una constelación de estrellas en donde el trabajo estará en Carlo Ancelotti, pues deberá encontrarle un lugar a todos o, de ser necesario, reorganizar su sistema para que solo los más destacados tengan lugar. Con la final de la Champions League a la vuelta de la esquina, los hinchas blancos pueden ilusionarse con seguir dominando Europa por un largo tiempo.

¿Qué se le viene al Real Madrid?

Luego de vender por 5-0 al Alavés, Real Madrid volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Villarreal, por la trigésima sexta jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el domingo 19 de mayo desde las 12:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el Estadio de la Cerámica y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





