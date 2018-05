Florentino Pérez no dice nada, la dirigencia del Real Madrid tampoco. No obstante, tratándose de fichajes , los merengues siempre estudian al mínimo los detalles para las posibles incorporaciones de cara a una próxima temporada. Sin bien, el Real no ha invertido mucho en los últimos años, medios españoles afirman que esta vez sí sacaría la chequera.



Un delantero y dos extremos sería lo que buscarían los madridistas en Allison, Mohamed Salah y Neymar. Tratándose de los mejores del mundo en posiciones, los fanáticos suspiran con un equipazo que, claramente, los haría favoritos para la próxima Liga y Champions.



¿Llegará alguno el Santiago Bernabéu? Veremos que depara el mercado de pases de verano.