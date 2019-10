¿Erling Haland puede ser la solución de gol para Zidane en el Madrid?

Lleva seis goles en tres partidos de la Champions League , ha marcado un total de 20 tantos en 13 encuentros jugados en la presente temporada y su cotización está valorizada en 12 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt. Erling Haland es sinónimo de gol en Austria y en toda Europa, pero es ¿una solución para el Real Madrid de Zinedine Zidane? Nadie duda de las cualidades del atacante, pero – por ahora – ‘Zizou’ no necesita de un ‘killer’.



Para llegar al gol, primero se necesita de la generación. Luka Jovic, por citar un ejemplo, fue un gran goleador en el Frankfurt, pero no encuentra su sitio en el Real Madrid. Y menos el gol. ¿La razón? El Real siempre se caracterizó por usar a Karim Benzema como una especie de pívot para abrir el campo a las bandas. Con el atacante serbio, eso no simplemente pasa. Y las pocas opciones que tiene, las ha fallado para mal de él.



Zinedine Zidane ganó tres Champions League en Real Madrid. (Getty) Zinedine Zidane ganó tres Champions League en Real Madrid. (Getty)

¿Pasaría lo mismo con Haland?



Probablemente tampoco termine de funcionar en el esquema de Zidane. Haland tiene la habilidad para posicionarse de cara al gol y definir en mano a mano, al estilo de Robert Lewandowski. ¿En la conducción? Parece que se hiciera un poco difícil por 1.94 metros de estatura. No tiene el porte para ser un conductor y generador de juego.



El Real Madrid seguirá comprobando las evoluciones de Haland de aquí al verano, pero está en el radar y se enfunda como un guante dentro de la nueva política de fichajes jóvenes de la entidad blanca (Odegaard, Vinicius, Rodrygo y Kubo) para cimentar el futuro.



Por otro lado, Haland está subiendo como la espuma y se posiciona como uno de los principales aspirantes al Golden Boy, el premio que otorga anualmente Tuttosport al mejor futbolista menor de 21 años que juegue en Europa. La perla noruega del Salzburgo está entre los veinte finalistas y compite por el galardón, entre otros, con De Ligt (Juventus), Joao Félix (Atlético), Vinicius (Real Madrid) y Ansu Fati (Barça).

