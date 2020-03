Llegó a pedido de Zidane, para relevar a Marcelo por la banda izquierda, objetivo que ha cumplido con regularidad con 15 partidos como titular en LaLiga y cuatro en la Champions. Sin embargo, en el partido más importante del Real Madrid en lo que va de la temporada, se quedó en el banquillo. Ferland Mendy no alineó en el clásico ante Barcelona y este miércoles confesó algunas sensaciones que tiene hasta la fecha de su estadía en el Bernabéu, donde, revela, “hay mucha presión”.

“Todavía no me he consolidado como titular, hay mucha presión aquí, esa es la principal diferencia con Lyon. Y no es que haya enviado a Marcelo al banquillo, simplemente he jugado un poco más que él”, dijo Mendy en una entrevista a Telefoot.

Sobre por qué decidió fichar por el Madrid, confesó que Zidane fue el motor y motivo.

“El Real Madrid es el Real Madrid, por eso tomé la decisión de fichar, y también porque Zidane estaba allí. Nos conocimos y realmente no había mucho que decidir porque confiaba en mí. Además, había más jugadores franceses”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Neymar vuelve a ser el gran objetivo del FC Barcelona. (4/03/20)