"Mbappé está harto en el PSG": la estratosférica oferta que debería hacer el Real Madrid, desde París

"Kylian Mbappé se siente encerrado. No ve su futuro en París". Así puntualizó Frédéric Hermel, corresponsal de L'Équipe para el diario As, antes de notificar la multimillonaria oferta que debería hacer el Real Madrid para llevarse al jugador sensación de Europa de tan solo 20 años.

Y es que hay tema que preocupa a todos en París: tener contento a su joven estrella, cosa que no parece estar sucediendo. Si bien Mbappé dejó claro que su relación con Neymar es buena, no lo demostraría dentro del club, o bien sería su ruta de escape.



" Mbappé está harto del PSG, de los privilegios de Neymar. De cómo los dirigentes, directivos le pasan todo al brasileño. De las preferencias que hay con la estrella brasileña, el que ha jugado solo una de las dos que lleva, por lesiones, actitud o cosas extradeportivas", menciona Hermel.



Pero, sacarlo del club parisino no será nada fácil. Asegura Hermel que fuentes cercanas al club le comentaron que la oferta del Madrid rondaría los 280 millones de euros, "y si que hay que subir a 300, se sube", puntualiza.



La cifra, de por sí, es enorme para la posición austera que ha tomado el Real Madrid desde hace unos años. Si bien ya fichó a Hazard por 100 millones de euros, Mbappé costaría más de lo que Militao (50), Rodrygo (45), Jovic (60) y Eden juntos. ¿Qué pasará con el Fair Play Financiero? Todo se resolverá en los próximos días.

► Asedio ‘Juventino’: tres jugadores en lista del Real Madrid y una táctica en mente



► ¡Se lo 'roban' al Barcelona y a Real Madrid! Manchester City le ofrece sueldo millonario a Joao Félix



► La confesión de Deschamps: Ferland Mendy jugará en el Real Madrid en el 2019



► El reemplazo de Coutinho: Barcelona planea trueque top mientras él está en Brasil