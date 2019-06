Nada dura para siempre... ni los técnicos: la posición de Dani Ceballos en el Real Madrid se mantiene firme

Dani Ceballos no pierde la guerra, a pesar de tener unas cuantas batallas en contra. El Real Madrid lo tienen en el escaparate de transferibles, pero el jugador -que la viene rompiendo en el Europeo Sub 21 con la Selección de España - sabe que aún tiene mucho pro brindarle a la que hasta ahora es su casa.

Según Marca, el jugador -que está próximo a cumplir 23 años- no quiere dejar la institución, por lo menos no para siempre. Él sabe que su techo todavía es alto, que no ha tenido las oportunidades claras para demostrar el mejor Ceballos al mejor Real Madrid, tras la nefasta temporada que tuvo el club de Chamartín.

El mismo medio indica que la solución que espera, como última opción a una venta, es ser cedido a otro club, pero no vendido. Cabe recordar que el volante español es pretendido por varios clubes de Europa, quienes hacen números para pagar los 50 millones de euros en los que está tasado el jugador. Inter, Milan, Nápoles, Arsenal, Betis y Sevilla suspiran por él, pero no se quiere ir en condición de vendido.

¿Por qué cedido? El volante sabe que, así como los jugadores no son para siempre, los técnicos tampoco. Si Zidane no cuenta con él, pues podría recaer en otro club hasta que el francés ya no esté, o hasta que se dé cuenta en el error que cayó y lo pida de vuelta. Ceballos es consciente de lo que puede rendir, y el Madrid del provecho que puede sacar de uno de los jugadores sensación de 'La Roja' en el Europeo.

