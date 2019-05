¡Vete ya! El crack del Real Madrid al que no quieren ver más y tiene permiso de negociar hasta con el Barza

Real Madrid ya tiene los nombres de los jugadores con los que no quiere contar en la próxima temporada. Uno de ellos le estorba tanto a Florentino Pérez que, según el diario español ‘Don Balón’, le ha dado permiso para negociar con cualquier club. Cualquiera. Incluso el FC Barcelona. Hablamos nada menos que de Gareth Bale.



Tal como apunta la citada fuente, el presidente del Real Madrid se reunió con el agente del crack galés, Jonathan Barnett, para dejarle en claro que Zidane no cuenta con su cliente, que debe encontrarle alguna oferta. Cualquier cosa está permitida con tal de que a las oficinas de Florentino lleguen 80 millones de euros por la venta del ‘Expreso’.



El problema para el Real Madrid es que en el mercado de fichajes de verano ningún club estará dispuesto a pagar 80 ‘Kilos’ por un Bale que no está en su mejor momento. Encima, el galés tiene un sueldo de 16 millones de euros netos por temporada. ¿Algún interesado?

Bale saldría del Real Madrid en verano. (Agencias) Bale saldría del Real Madrid en verano. (Agencias)

Siempre según ‘Don Balón’, en el Manchester City no descartan el fichaje de Gareth Bale. Sin embargo, quiere que rebajarle el sueldo a 12 millones de euros. La otra posibilidad que manejan en Valdebebas es cederlo por una temporada al Totteham. Todo con tal de satisfacer el anhelo de Zidane de no ver más al galés.



Mientras el Real Madrid ve qué hacer con Bale en el mercado de fichajes, el atacante galés espera despedirse este domingo de los hinchas merengues en lo que será para muchos su último partido vestido de blanco. El rival será el Betis y el ‘11’ del equipo de ‘Zizou’ quiere jugar.

